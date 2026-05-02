Tafeltennisster Annett Kaufmann brak op de Olympische Zomerspelen van 2024 door op het grote podium. Ze pakte toen brons met het Duitse team. Maar Kaufmann kreeg niet alleen te maken met de bijhorende roem, ook werd ze slachtoffer van doodsbedreigingen.

In maart van dit jaar maakte ze de haatreacties die ze online had ontvangen openbaar. Gebruikers beledigden haar op de meest walgelijke manier. Kaufmann zei: "Ze beschreven tot in detail hoe ik vermoord zou moeten worden."

"Vooral vrouwen ontvangen onbeschrijfelijke berichten die zich richten op hun uiterlijk. Ook ik ontvang veel extreem seksistische opmerkingen, naast andere haatberichten. Hoewel er ook veel fans zijn die me op sociale media verdedigen, is het toch niet makkelijk wat je allemaal moet doorstaan", vervolgde de jonge Duitse, die wereldkampioen werd bij de junioren.

'Ik lach om zulke mensen'

Momenteel speelt Kaufmann op de WK tafeltennis. Daar ging ze in gesprek met persbureau DPA nog wat dieper in op de situatie. "Als deze persoon voor me zou staan, zou hij of zij waarschijnlijk nooit zoiets recht in mijn gezicht durven zeggen. Haatreacties zeggen altijd iets over de persoon die ze schrijft", vindt de Duitse.

"Ik stel me altijd voor dat iemand op de bank zit, naar me kijkt terwijl ik speel, en denkt: 'Nu zal ik ze eens laten zien.' Ik maak vaak grapjes over dat soort mensen", aldus de tafeltennisster.

Bewustzijn creëeren

Voor Kaufmann is dit onderwerp erg belangrijk. Met haar moedige stap om er openlijk over te praten, wil ze het bewustzijn vergroten en de aandacht vestigen op wat sporters meemaken op sociale media. Zij kan er over meepraten met 60.000 volgers.

"Wij sporters zijn veel gewend omdat we in de publieke belangstelling staan. Maar wat ik heb gemerkt aan de reacties die ik heb gekregen, is dat veel mensen zich niet bewust zijn van wat er soms op sociale media gebeurt. En velen denken dat het leven van een professionele sporter alleen maar glitter en glamour is," zegt Kaufmann.