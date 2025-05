Training loopt volledig uit de hand: olympisch medaillewinnaar betrokken bij bizar ongeluk

Truls Moregardh (23), een Zweedse proftafeltennisser, overkwam onlangs een zeer opmerkelijk incident tijdens een training: hij werd geraakt door een drone.

Moregardh liep tijdens een training een bizarre blessure op. Een drone die zijn spel filmde, botste tegen een lamp, viel naar beneden, ketste af en raakte hem op zijn rechterarm. Moregard vertelde aan de Zweedse krant Dagens Nyheter over het opmerkelijke incident. "De drone knalde tegen een lichtbalk aan het plafond, viel op de grond, stuiterde omhoog en raakte mijn arm."

"Er was veel bloed"

Hij voegde eraan toe dat er veel bloed was. "Helaas stond ik precies op die plek. Hij had overal kunnen vallen, maar hij kwam recht op mij af. De helft van mijn nagel brak af, waardoor ik flink bloedde. Ik was even in paniek, maar inmiddels gaat het weer goed."

Een niet onbelangrijk detail: Moregard is rechtshandig, waardoor hij er vooral met de schrik vanaf kwam. De Zweed benadrukte bovendien dat dit ongeluk, dat plaatsvond in zijn geboortestad Eslov, zijn voorbereidingen op het WK in Doha, dat op 17 mei begint, niet heeft verstoord.

Groot talent

Truls Moregardh staat bekend als een van de grootste talenten in het internationale tafeltennis. De Zweed brak door toen hij op het WK tafeltennis in 2021 een zilveren medaille wist te winnen. Ook op de Olympische spelen in Parijs heeft de Zweedse toptafeltennisser zichzelf bewezen. Hij won twee zilveren medailles. Eén in het enkelspel, waar hij in de finale verloor van de Chinees Fan Zhendong, en één in de teamcompetitie met het Zweedse team, dat ook werd verslagen door China.

Daarnaast ontving hij in afgelopen januari de prestigieuze Jerringpriset, de publieksprijs voor de populairste sporter van Zweden. Hij is de eerste tafeltennisspeler die deze onderscheiding kreeg sinds de oprichting in 1979.