Voor Tallon Griekspoor voelde de overwinning in Rotterdam als meer dan een geslaagde openingsronde. In Ahoy rekende de Nederlandse toptennisser af met servicekanon Giovanni Mpetshi Perricard én met de twijfels die hem de afgelopen periode bezighielden.

Na een uur en dertien minuten maakte Griekspoor het karwei af tegen Mpetshi Perricard. De Nederlander weerstond het servicegeweld van de Fransman en trok de wedstrijd in twee sets naar zich toe: 6-4, 6-4. Pas daarna volgde de ontlading. Griekspoor was na afloop open over het belang van de zege. "Overwinningen zijn natuurlijk altijd welkom, zeker als ze niet vanzelf komen in een bepaalde periode. Deze was hard nodig", vertelde hij aan Sportnieuws.nl. Dat hij vorige week in het Franse Montpellier al een partij won , haalde de grootste druk van de ketel. "Maar het is extra fijn als je hier in Rotterdam een wedstrijd wint."

'Dit jaar ben ik niet geweldig begonnen'

De overwinning komt niet uit de lucht vallen. Griekspoor erkende dat hij de afgelopen periode door een vormdip is gegaan. "Ik ben altijd hard blijven werken. Eind vorig jaar heb ik een moeilijke periode gehad in Noord-Amerika. Uiteindelijk heb ik een paar hele goede overwinningen gehaald, maar raakte ik aan het einde van het jaar geblesseerd", legde hij uit. Over de start van dit seizoen zei hij: "Dit jaar ben ik niet geweldig begonnen, maar aan de andere kant ook van hele goede spelers verloren. Zeker de eerste twee, drie weken in Australië."

Toch bleef het vertrouwen in zijn eigen niveau altijd overeind. Griekspoor twijfelde geen moment aan de weg die hij was ingeslagen. "Ik weet wat ik doe op de trainingsbaan. Ik weet wat ik doe in de rest van mijn dagen. Ik weet dat ik er alles aan doe", zei hij. "Dus ik weet ook dat mijn niveau er is, dat dat vanzelf alweer gaat komen."

'Dat heeft tijd nodig'

Die overtuiging vormt voor hem de basis om door te blijven gaan, ook als de resultaten even uitblijven. "Ik weet als mijn niveau er is dat ik wedstrijden ga winnen, dat ik te goed ben om geen wedstrijden te winnen", sprak Griekspoor met duidelijke zelfverzekerdheid. "Dus ja, daaraan vast blijven houden en proberen elke wedstrijd zo goed mogelijk in te vullen."

In zijn spel wil de Nederlander daarbij trouw blijven aan zijn aanvallende stijl. "Ik wil altijd agressief spelen. Ik wil altijd aanvallend spelen", legde hij uit. "Ik ben iemand die redelijk dominant op mijn service is. Ik probeer daarin zoveel mogelijk returns in play te krijgen. Alleen ja, dat heeft tijd nodig. Dat gaat de ene dag beter dan de andere en daar blijf je aan werken."

ABN AMRO Open heeft speciaal plekje

Dat juist het ABN AMRO Open voelt als het juiste moment om weer stappen te zetten, is voor Griekspoor geen toeval. "Dit is een heel belangrijk toernooi voor mij", zei hij. "Ik heb hier mijn debuut mogen maken en hele mooie overwinningen mogen behalen. Ook nu, als je in een mindere periode zit, komt dit op het juiste moment om je te herpakken en om dat voor het Nederlandse publiek te doen is extra mooi."

Naast Griekspoor kwamen er deze week nog meer Nederlanders in actie in Ahoy. Botic van de Zandschulp wist maandag de eerste ronde te overleven door te winnen van de Serviër Pavlovic. Voor Mees Röttgering eindigde het toernooi juist vroegtijdig: hij verloor in de openingsronde van de Fransman Quentin Halys, die daardoor de volgende tegenstander is van Griekspoor.