Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp heeft in Rotterdam de tweede ronde van het ABN AMRO Open bereikt. Daar staat hem weer een lastige tegenstander te wachten.

Van de Zandschulp begon het toernooi in Rotterdam met een zege op de Fransman Luka Pavlovic: 7-6 (5) 6-3. Pavlovic is de nummer 219 van de wereldranglijst. Van de Zandschulp verspeelde in de eerste set een voorsprong van 2-0, maar sloeg toe in de tiebreak. Hij kwam in de tweede set niet echt meer in de problemen, ook omdat Pavlovic maar slechte 'dropshots' bleef spelen.

De 30-jarige Van de Zandschulp speelt in de tweede ronde tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (nummer 32 van de wereld) of Fransman Arthur Rinderknech (nummer 29). De nummer 65 van de wereldranglijst trof het de afgelopen jaren niet met zijn loting voor het indoortoernooi in Ahoy. Hij werd uitgeschakeld door Jannik Sinner, Daniil Medvedev en Carlos Alcaraz.

Wereldtoppers afwezig

De grote wereldtoppers zijn er dit jaar niet bij op het toernooi. Nummer één van de wereld Alcaraz meldde zich af na de Australian Open. Na zijn eindzege op de Grand Slam wilde de Spanjaard meer rust. Ook Duitse tennisser Alexander Zverev, nummer vier van de wereld, trok zich terug. Hij kampt met een blessure.

Maandag maakte ook Daniil Medvedev, de nummer elf van de wereld en één van de overgebleven toppers in Ahoy, zijn aftocht. Hij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Fransman Ugo Humbert. De Rus, die al vaker in opspraak kwam door opmerkelijke acties en uitspraken, liet zich in Rotterdam van zijn slechtste kant zien. Bij een misser ging hij volledig door het lint.

De Australiër Alex De Minaur is nu de als eerste geplaatste toptennisser in Rotterdam. Hij neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen Arthur Fils. Tallon Griekspoor is als zevende geplaatst en daarmee de beste Nederlander in Ahoy. Hij speelt dinsdag tegen Giovanni Mpetshi Perricard.