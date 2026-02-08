De tennissers van Nederland hebben een modderfiguur geslagen in de Davis Cup-ontmoeting met India. De Nederlanders verloren in het Indiase Bengaluru en zijn daardoor gedegradeerd.

Het team van captain Paul Haarhuis ging in Bengaluru met 3-2 onderuit en degradeert daardoor naar Wereldgroep I. In de beslissende vijfde partij verloor Guy den Ouden met 4-6 6-7 (4) van Dhakshineswar Suresh, de nummer 465 van de wereld.

Twee jaar na finaleplaats

Die degradatie komt twee jaar na de finaleplaats op de Davis Cup Finals in Málaga, waar Nederland zijn meerdere moest erkennen tegen het Italië van Jannik Sinner. Afgelopen seizoen haalde Oranje het finaletoernooi niet nadat er in de kwalificatieronde verloren werd van Argentinië.

Nederland leunde de laatste jaren vaak op Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, maar beiden ontbraken in India. Ze geven prioriteit aan hun eigen toernooiagenda en spelen komende week in Rotterdam. Griekspoor uitte onlangs bovendien kritiek op de tennisbond en noemde die onder meer amateuristisch.

Eerst nog op voorsprong

Nederland en India speelden om een plek in de tweede ronde van de qualifiers in september. Debutant Den Ouden zette Oranje nog op voorsprong met een driesetter tegen Sumit Nagal. Daarna boog India de stand om met zeges op Jesper de Jong en in het dubbelspel, waar Sander Arends en David Pel verloren. De Jong bracht Nederland vervolgens weer langszij door zijn tweede enkelspel te winnen: 2-2.

In de allesbeslissende partij leverde Den Ouden in de eerste set bij 3-3 zijn service in en dat bleek fataal. In de tweede set werkte de mondiale nummer 162 nog twee breakpoints weg, maar in de tiebreak trok Suresh alsnog aan het langste eind.