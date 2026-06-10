Anastasia Potapova en Suzan Lamens hebben het spannend gemaakt in hun eerste partij op de Libema Open. De vriendin van Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor won in drie sets van de Nederlandse toptennisster in Rosmalen.

Het was een spannende strijd op het Nederlandse grastoernooi. De twee bleken erg aan elkaar gewaagd en de eerste set moest beslist worden met een tiebreak. Daarbij trok de Nederlandse aan het langste eind. De tweede set begon Potapova erg sterk. Zij wist Lamens meteen te breken en won de set uiteidenlijk met 6-4.

In de beslissende set nam de Oostenrijkse opnieuw de overhand. Ze won ook de derde set met 6-4 en zal dus nog langer in actie te zien zijn in Rosmalen. Voor Lamens zit haar thuistoernooi erop.

Thijs Boogaard

Thijs Boogaard heeft eerder op woensdag een knappe zege geboekt in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De 17-jarige Nederlander, de nummer 779 van de wereldranglijst, versloeg de Chinees Wu Yibing met 6-3 2-6 6-4.

De partij stond aanvankelijk voor dinsdag op het programma, maar werd verschoven vanwege de regen. Boogaard, die met een wildcard was toegelaten, brak in de eerste set zijn tegenstander in zijn eerste servicegame en gaf de voorsprong niet meer uit handen. De Chinese mondiale nummer 101 trok de stand gelijk in de tweede set, maar Boogaard won de derde set na een break op 4-4.

Boogaard treft in de tweede ronde de als derde geplaatste Daniil Medvedev. De Rus verloor in 2022 de finale in Rosmalen van Tim van Rijthoven.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover