Anastasia Potapova en Suzan Lamens zorgden woensdag in hun eerste partij al voor een spannende strijd op de Libema Open. De Nederlandse werd in drie sets uitgeschakeld door de vriendin van toptennisser Tallon Griekspoor. Potapova deed na afloop een belofte aan de fans in Rosmalen.

Lamens, de mondiale nummer 125 verloor met 7-6 (5) 4-6 4-6 van de als vijfde geplaatste Oostenrijkse. "Ik baal supererg", zei ze na afloop bij Ziggo Sport. Ze had moeite met de 'gevaarlijke' speelstijl van haar tegenstander.

De blijdschap van Potapova staat in groot contrast met de teleurstelling van de Nederlandse. Ze begroet presentatrice Kristie Boogert met een grote glimlach. "Ik had verwacht dat het heel moeilijk zou zijn. Ik had niet veel voorbereidingstijd op het gras", begint ze.

"Ik heb toch besloten om hier te komen en voor te bereiden door middel van wedstrijden", legt ze uit. "Ik ben blij dat ik sterk kon blijven en kon focussen op mijn eigen spel. Ik heb gedaan wat ik moest doen."

Nederlandse taal

Ze zal dus nog langer in actie te zien zijn in Nederland. Via haar geliefde Griekspoor leert ze ons land ook steeds meer waarderen. Maar de taal is nog een dingetje voor haar. "Ik ben het aan het leren. Het is nog niet goed, maar ik begrijp wel veel", vertelt ze.

"Hopelijk kan ik volgend jaar vloeiend Nederlands spreken als ik hier kom." Ze belooft ook na haar volgende partij wat meer Nederlands te spreken in het interview. "Ik zal wat instuderen, maar voor nu 'dankjewel'", sluit ze in onze taal af. "Doei", zegt ze enthousiast terwijl ze wegloopt.

Libema Open

Potapova treft de Turkse Zeynep Sönmez in de volgende ronde. Griekspoor speelde woensdag nog het restant van zijn partij tegen Botic van de Zandschulp, die door de regen moest worden uitgesteld. Hij won de beslissende derde set en is dus ook door naar de volgende ronde.

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