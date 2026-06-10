Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben woensdag hun Nederlandse onderonsje tot een einde gebracht in Rosmalen. De partij op de Libema Open moest dinsdag gestaakt worden vanwege de regen. Griekspoor trok de overwinning naar zich toe.

De Libéma Open is Rosmalen is één van de twee Nederlandse ATP-toernooien en bij de loting werden uitgerekend de twee beste mannelijke tennissers van ons land aan elkaar gekoppeld. Daar was Van de Zandschulp zelf schuldig aan, want hij mocht de loting afgelopen weekend verrichten.

Dinsdag werd het al 1-1 in sets en begon woensdag de beslissende set met een 2-0 voorsprong. Het werd uiteindelijk 6-4 in de derde set, waardoor de nummer 40 van de wereld de tweede ronde van het toernooi heeft bereikt.

Griekspoor had er wel moeite mee om te spelen tegen Van de Zandschulp. "Tegen een landgenoot spelen is altijd lastig. We kennen elkaar als geen ander en zijn hele goede vriendin. Ik weet wat hij doet, hij weet wat ik doe", zei hij na afloop. Toch is hij blij met de overwinning,

Anastasia Potapova

Zijn vriendin Anastasia Potapova deed woensdag hetzelfde. Zij versloeg de Nederlandse Suzan Lamens met 7-6 (5) 4-6 4-6. Zij treft de Turkse Zeynep Sönmez in de volgende ronde. Lamens en Potapova zouden aanvankelijk dinsdag de baan op komen, maar de partij werd vanwege de regen verplaatst naar woensdag.

Dubbelspel

Voor van de Zandschulp betekent de nederlaag nog niet het einde van zijn toernooi. Hij komt samen met zijn tegenstander namelijk nog in actie in het dubbelspel. Griekspoor en Van de Zandschulp openden maandag hun toernooi met een knappe zege op het als tweede geplaatste duo Robert Cash en JJ Tracy uit de Verenigde Staten. Het Nederlandse koppel won met twee keer 6-4 en komt later deze week in de kwartfinales weer samen in actie.

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