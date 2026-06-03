De Nederlandse dubbelspelers David Pel en Sander Arends zijn jammerlijk uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. Er lagen mooie kansen om verder te komen dan de laatste acht, aangezien ze tegen een eveneens ongeplaatst koppel moesten spelen in Parijs. Na anderhalf uur moesten ze echter hun hoofd buigen in straight sets. Even later verloor ook Demi Schuurs, waardoor alle Nederlanders zijn uitgeschakeld.

Het Franse duo Quintin Halys/Pierre-Hugues Herbert was met 6-4, 6-4 te sterk voor de Nederlandse specialisten. Zij gaan door naar de halve finales voor eigen publiek, waarin ze de als tweede geplaatste Harri Heliovaara (Finland) en Henry Patten (Groot-Brittannië) treffen.

Bron: HBO Max / Eurosport

Pel kon helaas niet weer stunten op een Grand Slam. Vorig jaar haalde hij met zijn Australische partner Rinky Hijikaata de finale van Wimbledon, die hij wel verloor. Dit jaar was het nog niet fantastisch wat hij liet zien als dubbelspecialist, maar in Parijs was hij wel weer op z'n best. In de achtste finale versloeg hij samen met Arends het als zevende geplaatste koppel.

Prijzengeld

Door het behaalde aantal punten stijgt Pel op de virtuele wereldranglijst van het dubbelspel naar zijn hoogste positie ooit. Hij staat daarop momenteel 24ste, terwijl zijn beste notering de 26ste plek is. Hij mag ook samen met Arends 82.000 euro aan prijzengeld verdelen. Hadden ze wel gewonnen, dan was het bedrag de lucht in geschoten naar 150.000 euro.

Ook Demi Schuurs uitgeschakeld

Met de uitschakeling van het Nederlandse duo was er nog maar één Nederlander over in Parijs. Demi Schuurs stond met haar partner Ellen Perez uit Australië in de kwartfinale tegen het als tweede geplaatste koppel Anna Danilina/Aleksandra Krunic. De topfavorieten maakten hun status meer dan waar. Na een gemakkelijke eerste set liep set twee uit op een tie-break, maar ook daarin trokken Danilina en Krunic aan het langste eind.

Met de uitschakeling van Schuurs zijn nu alle Nederlanders uitgeschakeld, zowel in het enkel- als dubbelspel. De Limburgse kan zich wel, net als Arends en Pels, troosten met 82.000 euro aan prijzengeld. Wel moet dat verdeeld worden met Perez.

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