Het tweede grandslamtoernooi van het jaar staat voor de deur. Van zondag 24 mei tot en met zondag 7 juni strijden de beste tennissers ter wereld om de prijzen op Roland Garros. Lees hier hoe je de verrichtingen vanuit Parijs live kunt volgen.

Nog voordat het toernooi begonnen was, was het eigenlijk al onthoofd. Carlos Alcaraz won de afgelopen twee edities bij de mannen, waarvan de laatste na een zinderende finale tegen Jannik Sinner, maar ontbreekt deze keer in Parijs vanwege een polsblessure.

Sinner is daardoor de gedoodverfde favoriet voor de titel. Mocht hem dat lukken dan zou dat bijzonder zijn, want hij Roland Garros is de enige nog ontbrekende grandslamtitel op de erelijst van de Italiaan. De grootste concurrenten lijken op voorhand Novak Djokovic en Alexander Zverev.

Bij de vrouwen lijkt de strijd een stuk meer open te zijn. Aryna Sabalenka is als nummer 1 van de wereld dan wel de topfavoriet, maar zij heeft met titelhoudster Coco Gauff, viervoudig winnares Iga Swiatek, Australian Open-kampioene Elena Rybakina, Amanda Anisimova en Elina Svitolina flink wat concurrentie.

Nederlanders

Voorlopig zijn er slechts twee Nederlanders zeker van hun plekje in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn door hun ranking direct geplaatst voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Met Jesper de Jong, Guy den Ouden, Suzan Lamens, Arantxa Rus en Anouk Koevermans zijn er wel nog vijf landgenoten in de race om zich via de kwalificaties te plaatsen. Max Houkes sneuvelde daarin in de eerste ronde.

Live op Eurosport en HBO Max

Roland Garros is net als de andere grandslamtoernooien weer te bekijken via Eurosport en HBO Max. Aangezien de eerste week van het toernooi overlapt met de Giro d'Italia moeten de tennisfans overdag inschakelen op Eurosport 2. Op de andere momenten is het tennis gewoon via het hoofdkanaal te zien.

Via streamingsdienst HBO Max zijn zelfs alle wedstrijden in Parijs te bekijken. Daar kun je als kijker dus zelf bepalen welke partij je wil zien. De tennisdag in Parijs begint elke dag rond 11.00 uur en eindigt normaal gesproken maximaal tot middernacht.

