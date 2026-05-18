De totale prijzenpot voor Roland Garros is dit jaar met maar liefst tien procent gestegen, maar toch leidde het in aanloop naar het grandslamtoernooi tot een rel. De toptennissers vinden de stijging namelijk niet genoeg en willen meer, maar hoeveel kunnen ze eigenlijk verdienen dit jaar? Bekijk hieronder het prijzengeld voor Roland Garros.

In totaal valt er de komende weken op het gravel in Frankrijk maar liefst 61,7 miljoen euro te verdienen. Dat is een toename van ongeveer tien procent, want in 2025 zat er 5,4 miljoen minder in de prijzenpot van het toernooi. Ondanks die toename zijn de rapen echter flink gaar.

Topspelers als Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz uitten onlangs in een open brief hun onvrede over het prijzengeld. Zij willen dat de spelers 22 procent van de opbrengsten van het toernooi krijgen. De verwachting is dat het percentage deze keer rond de 15 procent uit gaat komen. Ook willen ze dat er een fonds opgericht wordt om pensioenen, gezondheidszorg en zwangerschapsverlof te financieren.

De wereldtoppers zijn dusdanig ontevreden dat zelfs extreme maatregelen niet worden uitgesloten. "Zonder ons zouden er geen toernooien zijn, zonder ons zou er geen entertainment zijn. Ik denk dat we beter betaald zouden moeten worden. Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", zei Sabalenka onlangs over de kwestie.

Prijzengeld Roland Garros

De boycot lijkt echter dit jaar nog niet te gaan volgen en dus strijden de toppers de komende weken gewoon om het prijzengeld dat eerder werd aangekondigd. Zowel bij de mannen als de vrouwen krijgt de winnaar een bedrag van 2,8 miljoen euro. De verliezend finalisten moeten het met precies de helft doen. Alle 128 spelers in het hoofdtoernooi krijgen gegarandeerd 87.000 euro.

Winnaar: 2.800.000 euro

Verliezend finalist: 1.400.000 euro

Halve finale: 750.000 euro

Kwartfinale: 470.000 euro

Achtste finale: 285.000 euro

Derde ronde: 187.000 euro

Tweede ronde: 130.000 euro

Eerste ronde: 87.000 euro

Nederlanders

In Parijs doen ook twee Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks geplaatst bij de mannen. Via het kwalificatietoernooi kunnen er daar nog wel een aantal bij gaan komen.

