Bittere pil voor Nederlandse tennissers vlak voor Wimbledon

Met nog een week te gaan tot de start van Wimbledon, hebben twee Nederlandse tennissers een bittere pil moeten slikken. In de kwalificaties bij de mannen hoopten Guy den Ouden en Max Houkes om het deelnemersveld een extra oranje gloed te geven, maar ze faalden jammerlijk in hun missie.

De 25-jarige Houkes debuteerde op Roland Garros in de kwalificaties voor een Grand Slam-toernooi, maar verloor meteen in de eerste van drie rondes in de strijd om het hoofdtoernooi te bereiken. Dat lot wachtte hem ook op het befaamde Londense gras. Hij mocht namens Nederland het bal openen, maar verloor in twee sets kansloos van de Serviër Laslo Djere. De setstanden waren 6-4 en 7-5 voor de nummer 213 van de wereld. Houkes was de nummer 231 van de ATP-ranking en stond dus niet eens heel ver van zijn tegenstander af.

Een paar uur later was ook meteen de laatste Nederlander in de kwalificaties van Wimbledon aan de beurt. De 24-jarige Guy den Ouden ging ook met 2-0 in sets onderuit. De wedstrijd tegen de Chinees Zhou Yi was al na vijf kwartier klaar en eindigde in 6-4, 6-4. Door de nederlagen van de twee Nederlandse tennissers blijft de teller bij de mannen in het hoofdtoernooi van de Engelse Grand Slam op gras steken op drie. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren automatisch geplaatst en Jesper de Jong kreeg vlak voor de cut-off ook goed nieuws.

Drie Nederlandse vrouwen

De vrouwen zijn dinsdag aan de beurt om hun eerste ronde van de kwalificaties voor Wimbledon te spelen. Namens Nederland doen er maar liefst drie namen een gooi naar zo'n felbegeerd ticket. Omdat niemand rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi, zal de druk groot zijn. Anne Koevermans opent het bal tegen de Thaise Mananchaya Sawangkaew, beide tennissters staan vlak bij elkaar op de WTA-ranking rond positie 164. Daarna zijn Suzan Lamens (tegen de veel lager gerankte Britse thuisspeelster Amelia Rajecki) en Arantxa Rus (tegen de Oekraïnse Veronika Podrez) aan de beurt.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint op maandag 29 juni.

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