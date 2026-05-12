Nederlandse tennisser Max Houkes ziet deze maand zijn grote droom uitkomen. De 25-jarige maakt namelijk zijn grandslamdebuut op Roland Garros volgende week. "Ik heb er zoveel zin in."

Houkes is op basis van zijn plek op de wereldranglijst toegelaten tot het kwalificatietoernooi van de Grand Slam in Parijs. Hij is de nummer 233 van de wereld. Hij speelt op dit moment nog op een Challenger-toernooi in Tunesië, maar zal begin volgende week in actie komen op het gravel in de Franse hoofdstad.

"Het is een bevestiging dat hard werken loont", zegt Houkes tegen RTV Drenthe over die mooie kans. "Ik had het natuurlijk ook graag al eerder gewild maar ik maak nu op m'n 25ste m'n Grand Slam-debuut en ik heb - als het goed is - nog een carrière van tien jaar voor me."

Dankbaar voor steun

"Ik ben gewoon heel dankbaar voor alle mensen die me altijd gesteund hebben. Zonder hen was dit gewoon nooit mogelijk geweest", vervolgt hij. Houkes kan in Parijs ook op steun rekenen. "Mijn ouders en schoonouders komen naar Parijs en uiteraard ook m'n vriendin, een paar vrienden en m'n zusje met haar vriend. Ik heb er zoveel zin in." De tennisser moet in de kwalifiactie drie wedstrijden zien te winnen om het hoofdtoernooi te bereiken. Zaterdag wordt de loting beken.

Droomdebuut

Houkes vertelde eerder deze maand nog in het TV Drenthe Sport programma De Warming Up dat het zijn grote droom is om in Parijs zijn debuut te maken. "Ik heb altijd gezegd dat Roland Garros mijn droomtoernooi is. Van nature ben ik een gravelliefhebber en dat is het enige Grand Slam-toernooi op gravel", zei hij. "Bovendien zit ik er al zo lang tegenaan te hikken dat het echt een mijlpaal zou zijn."

Eerst speelt hij nog op de Tunis Open. Houkes bereikte maandag de achtste finale van het toernooi na een 6-0, 6-1 overwinning op de Japanner Uchida. Als hij de finale haalt, moet hij zaterdag nog spelen in Tunesië en komt hij op maandag in actie in Parijs. "We gaan het zien", aldus Houkes. Bij de mannen zijn ook Nederlanders Jesper de Jong, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp geplaatst voor Roland Garros.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover