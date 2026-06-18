Toptennisser Jesper de Jong is toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon. De Nederlandse tennisser was eigenlijk veroordeeld tot het spelen van de kwalificaties, maar door afmeldingen van meerdere spelers boven hem op de wereldranglijst, schuift De Jong op naar een definitieve plek die recht geeft op deelname aan het hoofdtoernooi.

Tomas Machac gaf het laatste zetje. De Tsjech, de nummer 42 van de wereld, meldde zich woensdagavond af voor Wimbledon. "Slecht nieuws: de scheur in mijn linkervoet is niet genoeg hersteld en daardoor moet ik me terugtrekken van Wimbledon. Het is een teleurstellend moment, maar ik doe er alles aan om terug te keren voor de toernooien in Amerika komende zomer", schrijft hij op Instagram.

Omdat De Jong (26) de afgelopen weken steeds plekjes opschoof op de reservelijst, was hij voor de afmelding van Machac de eerste reserve. Toen het nieuws van de Tsjech binnenkwam en De Jong zich dus mag richten op het hoofdtoernooi, gooide de Nederlandse toptennisser meteen zijn planning op de schop. "Eigenlijk zou ik vrijdag naar Londen reizen, maar nu gaan we woensdag pas", zegt De Jong tegen NU.nl. De afgelopen weken verliepen uitstekend voor hem. Hij won een Challenger-toernooi in Italië nadat hij op Roland Garros de vierde ronde had gehaald, die hij verloor van uiteindelijke winnaar Alexander Zverev.

Rustige voorbereiding op Wimbledon

Na zijn gravelzege in Cattolica ging De Jong afgelopen week door naar Parma voor een laatste Challenger op gravel, maar daar verloor hij meteen in de eerste ronde. Daardoor kon hij weer eens naar huis in Alkmaar, waar hij samen met zijn schaatsende vriendin Pien Hersman woont. Daar kan hij zich rustig voorbereiden op Wimbledon, dat op 29 juni begint met de eerste ronde. De Jong gaat er zonder een wedstrijd gespeeld te hebben op gras dit seizoen naartoe.

De Jong maakte vorig jaar zijn debuut op de iconische Grand Slam, waar alle tennissers in het volledig wit spelen. In een marathonpartij won hij in de eerste ronde van de Amerikaan Christopher Eubanks. Daarna ging hij in de tweede ronde onderuit tegen Miomir Kecmanovic. Hij is samen met Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de derde Nederlander in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Bij de vrouwen is er nog geen landgenoot zeker. Suzan Lamens en Anouk Koevermans gaan het proberen via de kwalificaties, die volgende week al beginnen.

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