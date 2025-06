Het meest besproken 'liefeskoppel' van Wimbledon lijkt zelfs voordat het toernooi begonnen is al bekend. Carlos Alcaraz en Emma Raducanu worden de laatste tijd aan elkaar gelinkt, maar blijven geheimzinnig. Een blozende Raducanu gaf voor het eerst duidelijkheid.

Nu Wimbledon op het punt staat van beginnen, zou het eigenlijk om sportieve prestaties moeten gaan. Toch smult de tennismedia van de 'vriendschap' tussen de Spanjaard Alcaraz en de Brit Raducanu. De twee toptennissers worden steeds vaker met elkaar gespot.

De liefdesgeruchten kwamen tot een toppunt toen de organisatie achter de US Open de teams bekendmaakte voor het vernieuwde gemengd dubbeltoernooi. Wie hebben ervoor gekozen om samen te spelen? Natuurlijk, Alcaraz en Raducanu.

Liefdesgeruchten

De 22-jarige Raducanu werd gespot op de tribunes van het Queen's-toernooi, toen Roland Garros-winnaar Alcaraz ook het grastoernooi in Engeland op zijn naam schreef. In een persconferentie voor Wimbledon gaf Raducanu voor het eerst duidelijkheid.

"Er word online veel gesproken over je vriendschap met Carlos. Zit er enige waarheid achter de geruchten?", vroeg een Britse journalist. Een grote glimlach verscheen op het gezicht van Raducanu. "We zijn gewoon goede vrienden", reageerde ze met rode wangen. Het bleek de laatste vraag van de persconferentie te zijn. "Oké, dan houden we het hierbij", zei de perschef. Raducanu en genodigden barsten in lachen uit. "Perfecte manier om te eindigen."

Emma Raducanu answers a question about her friendship with Carlos Alcaraz 🎙️



What a note to end the press conference on 😂 #Wimbledon pic.twitter.com/PMOPLbvOXQ — TENNIS (@Tennis) June 28, 2025

Raducanu en Alcaraz komen op maandag direct in actie op Wimbledon. Dan begint het grandslamtoernooi dat gehouden wordt in Londen. Raducanu - winnares van de US Open in 2022 - heeft het goed getroffen in de loting. Zij speelt tegen de 17-jarige landgenote Mingge Xu, die een wildcard heeft gekregen van de organisatie.

Alcaraz

Alcaraz is nog altijd ongeslagen na zijn Roland Garros-winst. Ook op het gras maakte hij het waar op het ATP-toernooi van Queen's. Ook op Wimbledon is de Spanjaard bezig aan een geweldige reeks. Hij verloor sinds 2023 geen wedstrijd meer, want hij won het toernooi dat jaar én vorig jaar. Alcaraz verdedigt dus zijn titel. In de eerste ronde komt hij de voormalig nummer 9 van de wereld Fabio Fognini tegen.

Alles over Wimbledon

