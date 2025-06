Carlos Alcaraz en Emma Raducanu zijn onderwerp van gesprek in aanloop naar Wimbledon. Er gaan steeds meer geruchten rond over een liefdesrelatie tussen de twee tennistoppers. Vrijdag werden ze voor het eerst samen gespot in Londen.

Fans van het duo hebben zelfs al een naam voor het potentiële koppel bedacht: Alcaranu. Beelden van vrijdagmiddag doen de geruchten rondom de twee toptennissers weer oplaaien. Ze arriveerden samen op Wimbledon.

Ze leken het gezellig te hebben en de 22-jarige Raducanu had een grote glimlach op haar gezicht. Ze kregen vandaag de loting van de eerste ronde in het grandslamtoernooi te horen. De Britse speelt tegen Mimi Xu. De Spanjaard neemt het op tegen Italiaan Fabio Fognini.

Evian

Alcaraz en Raducanu waren niet zomaar aanwezig. Ze moesten namelijk samen een filmpje opnemen op centre court. Dat had alles te maken met een nieuwe stap van de nummer twee van de wereld. Hij wordt, net als Raducanu, gesponsord door Evian water.

Samen dronken ze uit flesjes van het merk, dat water levert op alle grandslamtoernooien. Vervolgens maakten ze samen hun opwachting in het Evian jeugd VIP-gedeelte op Wimbledon.

Topfavoriet

Alcaraz is in Londen de topfavoriet nadat hij op Roland Garros in een zinderende finale won van rivaal Jannik Sinner. De Spanjaard won vervolgens ook de titel op Queen's en is inmiddels al achttien partijen ongeslagen. Alcaraz pakte ook nog eens de titel bij de vorige twee edities van Wimbledon.

