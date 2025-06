Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

De totale prijzenpot ligt op 53,5 miljoen pond, omgerekend zo'n 62,7 miljoen euro. Dat is een stijging van zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Wimbledon heeft deze verhoging ingevoerd na een protestbrief van de twintig van de beste tennissers ter wereld. Zij wilden onderhandelen over het te verdienen geld en dat gebeurde - met succes - tijdens Roland Garros.

Hoogste bedrag voor de winnaar

Voor de winnaar ligt er liefst drie miljoen pond (3,5 miljoen euro) klaar. Dat is het hoogste bedrag van alle Grand Slams. Ter vergelijking: Carlos Alcaraz en Coco Gauff kregen voor het winnen van Roland Garros 2.550.000 euro. Voor de verliezend finalisten van Wimbledon wordt 1,52 miljoen pond beschikbaar gesteld.

Vanaf de eerste ronde al hogere prijzenpot

Voor de Nederlandse tennissers zal überhaupt deelname aan het Grand Slam-toernooi al een financiële meevaller zijn. Het behalen van de eerste ronde levert namelijk al 66.000 pond op. Dat is tien procent meer dan vorig jaar. Mannen en vrouwen krijgen evenveel prijzengeld uitgekeerd, zowel in het enkel- als dubbelspel.

De organisatie van Wimbledon luisterde overigens graag naar de tennissers die een brief stuurden. "We houden heel erg vast aan onze belofte om spelers correct te vergoeden", verklaarde voorzitter Debbie Jevans. "We zijn heel trots als je weet dat in vergelijking met tien jaar geleden het prijzengeld is verdubbeld, en het dit jaar met zeven procent stijgt. We hebben naar de spelers geluisterd."

Prijzengeld Wimbledon 2025

Kwalificaties enkelspel

- Eerste ronde: 15.500 pond (18.000 euro)

- Tweede ronde: 26.000 pond (30.000 euro)

- Derde ronde: 41.500 pond (48.000 euro)



Hoofdtoernooi enkelspel

- Eerste ronde: 66.000 pond (77.000 euro)

- Tweede ronde: 99.000 pond (115.000 euro)

- Derde ronde: 152.000 pond (177.000 euro)

- Vierde ronde: 240.000 pond (280.000 euro)

- Kwartfinales: 400.000 pond (466.000 euro)

- Halve finales: 775.000 pond (903.000 euro)

- Verliezend finalist: 1.520.000 pond (1.773.000 euro)

- Winnaar Wimbledon: 3.000.000 pond (3.500.000 euro)



Hoofdtoernooi dubbelspel (bedrag per koppel, moet dus gedeeld door twee)

- Eerste ronde: 16.500 pond (19.500 euro)

- Tweede ronde: 26.000 pond (30.000 euro)

- Derde ronde: 43.750 pond (51.000 euro)

- Kwartfinales: 87.500 pond (101.000 euro)

- Halve finales: 174.000 pond (203.000 euro)

- Verliezend finalisten: 345.000 pond (402.000 euro)

- Winnaars Wimbledon: 680.000 pond (793.000 euro)

Over Wimbledon

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint op maandag 30 juni en duurt tot zondag 13 juli. In de dagen ervoor staan de kwalificaties op het programma. Carlos Alcaraz trok vorig jaar aan het langste eind bij de mannen, de Tsjechische Marketa Vondrousova verraste met de eindzege bij de vrouwen.

Nederlanders

Vorig jaar deden Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus mee aan het toernooi in Londen. Dit jaar zijn die drie, plus Jesper de Jong en Suzan Lamens erbij in het hoofdtoernooi. Vanuit de kwalificaties doen onder anderen Gijs Brouwer en Guy den Ouden een gooi naar deelname op het heilige gras.