Botic van de Zandschulp heeft zijn laatste kwalificatiewedstrijd voor het ATP-toernooi in Basel verloren. De Amerikaan Reilly Opelka was in twee sets te sterk voor de Nederlander. Van de Zandschulp kreeg echter niet veel later geweldig nieuws.

De vorm van Van de Zandschulp is de laatste weken niet heel denderend te noemen. De Nederlander, die sinds kort samenwerkt met het Nederlandse tennisicoon Raemon Sluiter, won tijdens het toernooi van Brussel nog knap van Joao Fonseca in ronde één, maar in ronde twee ging hij verrassend onderuit. Tegen Eliot Spizzirri zakte hij in de tweede set volledig in en verloor hij met 6-0.

In Zwitersland leek hij het tij vervolgens gekeerd te hebben. In de eerste ronde won Van de Zandschulp knap van de hoger gerankte Italiaan Mattia Bellucci, waardoor hij in ronde twee tegen het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka kwam te staan.

Oppermachtige Opelka

Van de Zandschulp ondervond al snel dat de service van Opelka één van de machtigste van de hele tour is. De Nederlander had zelden een antwoord als de Amerikaan de game mocht beginnen. Opelka had daarom aan één break genoeg om de eerste game van Van de Zandschulp af te snoepen.

Vervolgens liet set twee eenzelfde soort spelbeeld zien. Opelka tikte zijn servicegames telkens enigszins gemakkelijk binnen en Van de Zandschulp schutterde. Halverwege de game werd de tennisser uit Wageningen dan ook wederom gebroken. Vervolgens speelde Opelka de wedstrijd uit en won hij ook set 2 met 6-4. Hij mag daardoor het hoofdtoernooi in Basel gaan spelen en Van de Zandschulp kan zich dus niet omhoog werken qua ranglijst en qua prijzengeld. Echter is er een ontsnapping voor de Nederlander.

Lucky Loser

De kans bestaat dat Van de Zandschulp alsnog mee mag doen aan het toernooi in Basel. Omdat er drie afmeldingen zijn, worden er nog drie 'lucky loser'-tickets verdeeld onder de vier verliezers van de laatste kwalificatieronde. Van de Zandschulp, Valentin Royer, Quinten Halys en David Goffin moeten dus via een loting afwachten of ze aan het toernooi in Zwitserland mee mogen doen. Één van die vier heeft pech en krijgt geen ticket.

Na zijn verlies kreeg Van de Zandschulp in ieder geval geweldig nieuws. Hij zat bij de drie spelers die alsnog een ticket voor het toernooi in Basel kreeg. Royer werd de pechvogel. Hij viel buiten de loting, want ook Halys en Goffin kregen een startbewijs. Van de Zandschulp neemt het in de eerste ronde van het toernooi in Basel op tegen Jiri Lehecka. De Tsjech die op dit moment de finale van het ATP-toernooi in Brussel speelt.