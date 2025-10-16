Botic van de Zandschulp heeft zijn waanzinnig sterke zege op Joao Fonseca geen goed vervolg kunnen geven. De Nederlandse toptennisser toonde in de eerste ronde van ATP Brussel zijn klasse en maakte indruk tegen het Braziliaanse toptalent. Maar in de tweede ronde werd het weer een deceptie voor de derde Nederlander van de wereld.

Van de Zandschulp heeft naast een plek in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Brussel gegrepen. De 30-jarige tennisser verloor in twee sets van de zeven jaar jongere Amerikaanse qualifier Eliot Spizzirri op het European Open: 5-7 0-6. SPizzirri stond zo'n dertig plaatsen lager op de ranking dan de Nederlander. In de eerste set verloor Van de Zandschulp een matige game op 5-5, waarna Spizzirri op eigen opslag de set binnenhaalde. In de tweede set won de Amerikaanse nummer 111 van de wereld zes games op rij. Een onverklaarbare inzinking.

Mager zakcentje aan prijzengeld

Van de Zandschulp werkte op het ATP-toernooi in de Belgische hoofdstad voor het eerst samen met zijn nieuwe coach Raemon Sluiter. De nummer 86 van de wereldranglijst won in de eerste ronde van het 19-jarige Braziliaanse talent João Fonseca. Bij een zege op Spizzirri had hij de nummer twee van de plaatsingslijst getroffen; de Canadees Felix Auger-Aliassime, die in de top-15 van de wereld staat. Maar nu moet Van de Zandschulp naar huis met een mager zakcentje aan prijzengeld. Vanwege de lage status van het toernooi krijgt hij 'maar' 12.405 euro.

Wisselvallig seizoen

De Nederlander beleeft een wisselvallig seizoen met meer diepte- dan hoogtepunten. Hij haalde in augustus de finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem, maar verloor daar de eindstrijd van de Hongaar Marton Fucsovics. Op de European Open in Brussel maakte Van de Zandschulp een einde aan een dramatische reeks van vijf opeenvolgende nederlagen. Op Wimbledon bereikte hij de tweede ronde door in een stunt af te rekenen met Arnaldi.

ATP-ranking

De Nederlandse toptennisser pakte met het bereiken van de tweede ronde in Brussel wel nog 25 punten voor de ATP-ranking en steeg daarmee vier plekken op de virtuele ranglijst. Hij is nog maar twee plekken verwijderd van Jesper de Jong, de nummer 2 van Nederland. Beide tennissers bivakkeren momenteel rond de tachtigste plek.