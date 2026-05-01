Anastasia Potapova verloor donderdagavond haar eerste halve finale op een WTA 1000-toernooi van Marta Kostyuk. Te zien was dat haar vriend Tallon Griekspoor haar de hele wedstrijd aanmoedigde en sommige woorden daarvan zijn opgevangen. Te horen is dat het er soms hard aan toe gaat tussen de twee tennisgeliefden.

Voor Potapova was het de eerste keer dat ze in de halve finale van een WTA 1000-toernooi stond. De Oekraïense Marta Kostyuk was haar opponente. Potapova speelde een wisselvallige wedstrijd, waarin ze uiteindelijk aan het kortste eind trok. De vriendin van Griekspoor pakte de tweede set overtuigend met 6-2, maar set een en set drie leverde ze met dezelfde overtuiging in bij Kostyuk (twee keer 6-1). De Oekraïense pakte daardoor het ticket naar de finale en gaf de in Rusland geboren, maar inmiddels voor Oostenrijk uitkomende, Potapova geen hand na het duel.

Tennisfans vielen ook de aanmoedingen van Griekspoor vanuit het coachingsvak nogal op. De Nederlandse toptennisser was zeer betrokken bij zijn vriendin en in de eerdere rondes van het toernooi in Madrid gaf Potapova aan hier erg veel aan te hebben. Al lijkt dat soms op de baan niet zo. Tijdens de wedstrijd kunnen Griekspoor en Potapova ook wel eens wat kibbelen tegen elkaar.

'Geloof in jezelf!'

Zo is ook te zien op verschillende beelden. Bijvoorbeeld in de tweede set, die Potapova uiteindelijk wint. Griekspoor moedigt daar zijn vriendin hartstochtelijk aan. "Schatje, je bent de betere speler. Alleen moet je dat wel geloven. Wij hebben je beste gedrag en je beste energie nodig. Dus je moet doorgaan, kom op", pept Griekspoor zijn vriendin op.

Tallon Griekspoor to Potapova during her match against Kostyuk in Madrid:



"Baby, you are the better player, but you have have believe it. Let's go. We need your best energy. Let's go, come on."

In het begin van de derde set moet Potapova direct een break slikken en daar is ze zichtbaar van ontdaan. Griekspoor roept vervolgens vanaf de kant 'je moet in jezelf geloven'. Daar lijkt Potapova wat door geprikkeld, want ze snauwt 'dat doe ik' terug naar haar vriend. Daar is Griekspoor het dan weer niet mee eens. Hij geeft aan dat hij niet vindt dat zijn vriendin in zichzelf gelooft, waarna de wedstrijd verder gaat.

Voor Potapova zal haar opmars in Madrid in ieder geval een goed leermoment zijn geweest richting Roland Garros. Dat is de eerstvolgende Grand Slam en dat toernooi gaat op 18 mei van start.