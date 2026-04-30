Het is Anastasia Potapova niet gelukt om haar bijzondere toernooi in Madrid te bekronen met een finaleplaats. De toptennisster speelde een wisselvallige wedstrijd in de halve finale. De Nederlander Tallon Griekspoor, de partner van Potapova, moedigde haar veelvuldig aan vanuit het coachvak. Maar het mocht niet baten: 2-6, 6-1, 1-6.

Griekspoor was de hele partij fanatiek betrokken bij de wedstrijd van Potapova, die sinds kort de Oostenrijkse nationaliteit heeft. Er stond dan ook iets belangrijks op het spel in Madrid. De geboren Russin speelde immers haar eerste halve finale van een WTA 1000-toernooi en dus haalde ook Griekspoor alles uit de kast. Onze landgenoot moedigde haar in het coachingsvak voortdurend aan en pepte haar continu op.

Aanmoedigingen van Tallon Griekspoor

De eerste set haalde dat niet al te veel uit, want de Oekraïense Marta Kostyuk won set 1 overtuigend met 6-2. Maar in de tweede set begon Potapova, mede door de toenemende aanmoedigingen van haar partner en collega Griekspoor, ijzersterk. In mum van tijd stond ze met 0-5 voor. Uiteindelijk sleepte ze vol overtuiging de set met 1-6 in de wacht en volgde er dus een allesbeslissende derde set.

Dramatische derde set

In de beslissende set viel het al snel verkeerd voor Potapova, zag ook Griekspoor. Kostyuk brak haar meteen twee keer en stond al rap met 4-0 voor. Die tik kwam de tennisster, die zichtbaar baalde van haar prestaties in de laatste set, niet meer te boven: 1-6.

Opvallend was dat na de wedstrijd beide speelsters elkaar geen hand gaven. Dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Kostyuk weigert Russische tegenstanders de hand te schudden. Het feit dat Potapova sinds enkele maanden onder de Oostenrijkse vlag tennist, doet daar voor haar niets aan af.

De vriendin van Tallon Griekspoor stak de voorbije dagen niet onder stoelen of banken hoe belangrijk de Nederlander voor haar is. Ze leek woensdag in de kwartfinales in Madrid ten onder te gaan vanwege de zenuwen, maar trok tegen Karolina Pliskova alsnog aan het langste eind nadat de Nederlandse tennisser plotseling het stadion betrad. Daarmee stond Potapova, die haar vriend na afloop uitgebreid bedankte, voor het eerst in de halve finale van een WTA 1000-toernooi.

In de finale wacht de 19-jarige Mirra Andreeva op de tennisster uit Oekraïne die afrekende met Potapova. Zij rekende in de halve eindstrijd af met Hailey Baptiste, die in de kwartfinale nog Aryna Sabalenka versloeg. De finale vindt op zaterdag 2 mei plaats.