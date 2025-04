Voormalig topspeelster maakt voor de derde keer een comeback in de tenniswereld: 'Ik ben heel blij'

Kim Clijsters weet maar niet van ophouden in de tenniswereld. Als speelster stopte ze liefst drie keer voordat haar afscheid definitief was, maar drie jaar na haar laatste pensioen keert ze toch weer terug in de sport. Dat doet de Belgische wel in een hele andere rol.

Clijsters is namelijk haar eigen podcast over tennis begonnen. De Belgische schoof de laatste tijd geregeld aan in de podcast Served van oud-proftennisser Andy Roddick om haar mening te geven en op voorspraak van de Amerikaan is ze nu begonnen aan haar eigen project.

Dochter van oud-toptennisster blinkt met gezicht vol bloed uit in andere sport: 'Ze had toch gelijk' Kim Clijsters behoorde jarenlang tot de beste tennissters ter wereld en het lijkt erop dat ze die sportgenen goed heeft doorgegeven. Dochter Jada blijkt namelijk geweldig te kunnen basketballen en speelde dit weekend een memorabel duel.

De Belgische bracht afgelopen week de eerste aflevering uit van de nieuwe podcast Love All. Clijsters maakt die samen met Sophie Cabaniss, die verantwoordelijk is voor de sociale media rond de podcast van Roddick. "Het was Andy zijn idee om ons samen te brengen en onze eigen podcast te laten maken", vertelde Clijsters bij de lancering.

'Ik ben heel blij'

"Ik ben heel blij om hiermee te kunnen beginnen", liet ze weten aan het begin van de eerste aflevering. In de podcast gaan de twee niet de laatste ontwikkelingen bespreken, maar ze gaan verhalen van bijzondere vrouwen uit de tenniswereld uitlichten.

Tennislegende Novak Djokovic diep door het stof na nieuwe dreun: 'Ik bied mijn excuses aan' Een onherkenbare Novak Djokovic is het gravelseizoen begonnen met een enorme optater. De Serviër ging bij het masterstoernooi van Monte Carlo op jacht naar de honderdste titel uit zijn loopbaan, maar werd door Alejandro Tabilo getrakteerd op een verrassende nederlaag in de tweede ronde: 3-6, 4-6. Djokovic bood na afloop zelfs zijn excuses aan.

Om die reden was regerend olympisch kampioene Belinda Bencic te gast in de eerste aflevering. De Zwitserse keerde onlangs terug op de tennisbaan nadat ze van haar eerste kindje was bevallen. Dat is iets wat Clijsters ook ooit deed, maar in haar tijd was dat nog helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Indrukwekkende comeback na zwangerschap

De Belgische won in 2005 de US Open en was ook een tijdje de nummer één van de wereld, maar ze stopte in 2007 op 23-jarige leeftijd vanwege blessures. Clijsters, die getrouwd is met oud-basketballer David Lynch, beviel een jaar later van haar eerste dochtertje. Vervolgens begon het toch weer te kriebelen, want ze maakte in het najaar van 2009 haar comeback en deed dat op indrukwekkende wijze.

Beruchte oud-speler maakt vanuit het niets comeback in de tenniswereld: 'Hij heeft veel meegemaakt' Marat Safin won aan het begin van deze eeuw twee grandslamtitels en was ook een tijdje de nummer 1 van de wereld, maar de laatste jaren werd er weinig van hem vernomen. Tot deze week, want de beruchte Rus dook ineens op in het coachingsteam van landgenoot Andrey Rublev.

Clijsters mocht een maand na haar terugkeer dankzij een wildcard meedoen aan de US Open en schreef het grandslamtoernooi voor de twee keer op haar naam. Een jaar later prolongeerde ze haar titel en in 2011 won ze ook nog de Australian Open. Clijsters hing haar racket in 2012 opnieuw aan de wilgen, maar keerde in 2019 voor een tweede keer terug. Ze speelde slechts een paar partijen en stopte in 2022 definitief.