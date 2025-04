Tennislegende Novak Djokovic diep door het stof na nieuwe dreun: 'Ik bied mijn excuses aan'

Een onherkenbare Novak Djokovic is het gravelseizoen begonnen met een enorme optater. De Serviër ging bij het masterstoernooi van Monte Carlo op jacht naar de honderdste titel uit zijn loopbaan, maar werd door Alejandro Tabilo getrakteerd op een verrassende nederlaag in de tweede ronde: 3-6, 4-6. Djokovic bood na afloop zelfs zijn excuses aan.

Djokovic had vorige maand de uitgelezen kans om de magische grens van honderd te doorbreken, maar ging jammerlijk onderuit in de finale van het masterstoernooi in Miami tegen het Tsjechische jonkie Jakub Mensik. De Serviër kreeg op het gravel in zijn woonplaats Monte Carlo een nieuwe kans, maar maakte een ongeïnspireerde indruk.

Onherkenbare Djokovic

Tabilo had sinds het begin van het jaar slechts drie partijen gewonnen, maar had geen enkele reden om bang voor zijn tegenstander te zijn na hun enige eerder ontmoeting. Op het gravel van Rome gaf de Chileen vorig jaar een gigantisch pak slaag (6-2, 6-3) aan de 24-voudig grandslamwinnaar en dat scenario herhaalde zich in Monte Carlo.

De nummer 32 van de wereld leverde in de eerste game nog wel zijn service in, maar nam daarna het heft stevig in handen en won de set eenvoudig. Tabilo kwam in de tweede set snel een break voor tegen de onherkenbare Serviër, die de ene na de andere afzwaaier van zijn racket zag vliegen. De Chileen moest bij een 4-3 voorsprong nog twee breakpoints wegwerken, maar mocht even later toch zijn tweede zege op de tennislegende vieren: 6-3, 6-4.

Excuses

Djokovic schaamde zich na afloop zelfs voor zijn optreden en bood in de persconferentie zijn excuses aan: "Het was mijn slechtste dag. Het is vreselijk om zo te spelen en ik bied mijn excuses aan iedereen aan die dit heeft gezien. Het was verschrikkelijk. Ik had geen hoge verwachtingen, maar dat ik zo slecht zou spelen had ik niet verwacht."

Fysieke ongemakken

Het zou overigens goed kunnen dat er meer aan de hand was bij Djokovic, want hij liet zijn fans eerder op de dag al schrikken. De Serviër moest enkele uren voor de partij namelijk behandeld worden door een fysiotherapeut. Djokovic kreeg tijdens het inslaan last van zijn elleboog, maar stapte desondanks wel gewoon de baan op.

Djokovic heeft de afgelopen tijd wel meer te maken met fysieke ongemakken, want hij verscheen met een enorme zwelling aan zijn oog bij de finale tegen Mensik in Miami. De Serviër gaf later aan dat hij last had van een ooginfectie. Hij kampte ook nog met een virale infectie in aanloop naar het toernooi in Monte Carlo.

Zwak begin van 2025

De Serviër kent een erg mager begin van 2025. Djokovic moest met een blessure opgeven in de halve finale van de Australian Open en sneuvelde vervolgens heel snel bij toernooien in Doha en Indian Wells. Bij dat laatste evenement werd hij verslagen door Botic van de Zandschulp. Djokovic leek met zijn finaleplaats in Miami weer op de goede weg, maar daar was in Monte Carlo niets van te merken.

Djokovic moet door de nederlaag dus nog langer wachten op zijn honderdste toernooizege. De teller staat op 99 sinds zijn gouden medaille op de Olympische Spelen van vorig jaar. Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) zijn vooralsnog de enige twee spelers die meer dan honderd titels wisten te verzamelen in het mannentennis.