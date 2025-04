Beruchte oud-speler maakt vanuit het niets comeback in de tenniswereld: 'Hij heeft veel meegemaakt'

Marat Safin won aan het begin van deze eeuw twee grandslamtitels en was ook een tijdje de nummer 1 van de wereld, maar de laatste jaren werd er weinig van hem vernomen. Tot deze week, want de beruchte Rus dook ineens op in het coachingsteam van landgenoot Andrey Rublev.

Safin is deze week in Monte Carlo en gaat daar Rublev voor de eerste keer bijstaan tijdens een toernooi. De Russische ex-prof was tegen Tennis Channel duidelijk dat zijn landgenoot het harde werk moet doen: "Het ligt allemaal aan hem. Ik kan hem de weg laten zien, maar hij moet eroverheen. Dus het is aan hem."

'Hij heeft veel meegemaakt'

Rublev, die de nummer 9 van de wereld is, vindt het bijzonder om met Safin samen te werken: "Marat is iemand die me inspireerde toen ik een kind was. Hij kent me al sinds ik een klein ben en later leerden we elkaar nog beter kennen. Hij is een geweldig persoon en hij heeft zoveel moeilijke dingen meegemaakt."

"Hij heeft zijn eigen problemen gehad en ik was altijd bang om ernaar te vragen, maar van binnen wilde ik dat", vervolgde de Russische tennisser. "Toen ik erachter kwam dat hij er klaar voor was en misschien in het tennis wilde gaan werken, dacht ik: oké, laat ik het op zijn minst proberen. Ik moet het op z'n minst vragen."

Safin reageerde positief en dus speelt Rublev woensdag zijn eerste partij met zijn landgenoot als coach. De Rus speelt dan in de tweede ronde van het toernooi in Monte Carlo tegen de veteraan Gaël Monfils. De 38-jarige Fransman speelde in een ver verleden zelfs nog vier partijen tegen Safin en won ze allemaal. Tegen Rublev is hij minder succesvol, want de 27-jarige Rus won twee van de voorgaande drie duels.

Beruchte toptennisser

Safin vierde als speler grote successen voordat hij in 2009 zijn racket aan de wilgen hing. Hij won in 2000 de US Open en was in 2005 de beste op de Australian Open. De Rus stond daarnaast ook nog eens negen weken op de eerste plek van de wereldranglijst. Toch was hij speler vooral berucht door een aantal opmerkelijke acties.

De Rus verloor in 2002 de finale van de Australian Open van de Zweed Thomas Johansson, maar volgens de Duitse oud-prof Daniel Köllerer was daar een goede verklaring voor. Safin zou de avond voor de finale namelijk tot in de late uurtjes gefeest hebben. Ook viel het op dat er in zijn spelersbox tijdens de partij drie beeldschone vrouwen zaten. In 2009 speelde hij ook nog een keer een partij met twee blauwe ogen nadat hij in een nachtclub op de vuist was gegaan.

Politiek

Safin was na zijn carrière overigens wel nog enkele jaren actief in de Russische politiek. Hij werd in 2011 namens de partij Verenigd Rusland gekozen in het parlement. Dat is ook de partij van de Russische president Vladimir Poetin. Safin trad uiteindelijk in 2017 af als parlementslid.