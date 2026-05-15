Botic van de Zandschulp heeft vrijdag op moeten geven tijdens zijn duel met Quentin Halys. De Nederlander moest om 'medische redenen' opgeven, waardoor ook zijn deelname aan Roland Garros mogelijk in gevaar is.

Van de Zandschulp speelde in Bordeaux als voorbereiding op het aankomende Roland Garros. De Nederlander speelde in de eerste ronde van het toernooi tegen de Franse thuisspeler Halys. De eerste set ging Van de Zandschulp al met 6-1 onderuit en zag hij er niet fit uit. Vervolgens werd de wedstrijd bij een 2-0 stand in de tweede set onderbroken vanwege de regen. Van de Zandschulp en Halys gingen naar binnen, maar de Nederlander kwam niet meer terug.

Volgens de organisatie van het Challenger toernooi in Bordeaux heeft Van de Zandschulp opgegeven vanwege medische redenen. Het is dus niet bekend om wat voor blessure het gaat bij de Nederlander. Eind april meldde Van de Zandschulp zich ook al af voor het Masters-toernooi in Madrid. Ook toen was het niet bekend om wat voor blessure het ging. Tijdens het ATP-toernooi van Rome deed hij wel weer mee en haalde Van de Zandschulp zelfs de laatste 32. In die fase ging hij onderuit tegen de Rus Karen Khachanov.

Due to medical reasons Botic Van de Zandschulp retired before going on court against Quentin Halys at the Bordeaux Challenger tournament.



Match was suspended due to rain yesterday with Halys leading 6-1, 2-0 (15-0) https://t.co/ZmxF1x0LGh — Arimiyaw Iddrisu (@ArimiyawAMI) May 15, 2026

Roland Garros

De grote vraag is nu of Van de Zandschulp op tijd fit is voor Roland Garros. De Franse Grand Slam begint op 18 mei en loopt tot 7 juni. Met nog drie dagen te gaan voor de start, lijkt de kans groot dat Van de Zandschulp niet op tijd hersteld is voor zijn eerste wedstrijd. De Nederlander is als 45e geplaatst voor het toernooi.

Tallon Griekspoor

Ook Tallon Griekspoor speelt in voorbereiding op Roland Garros het challenger-toernooi in Bordeaux. Hij speelde in de eerste ronde tegen de Fransman Benjamin Bonzi, maar rekende in twee sets af met de thuisspeler. Met 6-4 en 6-3 won Griekspoor van Bonzi, waardoor hij door is in het toernooi.

