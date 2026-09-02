Arantxa Rus is de derde Nederlander die in de eerste ronde van de US Open is uitgeschakeld. De 35-jarige tennisster plaatste zich knap via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi, maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in de Française Léolia Jeanjean.

Rus (35) is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. De Delftse sloeg zich met onder meer een zege op landgenote Suzan Lamens door het kwalificatietoernooi, maar sneuvelde direct in het hoofdschema tegen Jeanjean. De wedstrijd tegen de Française, die met een wildcard toegelaten was tot het Grand Slam-toernooi in New York, werd door de regen verstoord. Beide speelsters konden later dan gepland de baan op en ook werd de partij tussendoor nog onderbroken.

In de eerste set leverde Rus nog goed partij tegen de mondiale nummer 127. Jeanjean had een tiebreak nodig om de eerste set te winnen: 7-6 (8-6). In de tweede set was het verzet van de Delftse gebroken en verloor ze met 6-2. In de volgende ronde wacht de Oostenrijkse Anastasia Potapova voor Jeanjean. Zij is de vriendin van Tallon Griekspoor, die eerder al werd uitgeschakeld bij de mannen op de US Open.

Rus kwalificeerde zich in het enkelspel tot nu toe tien keer voor het hoofdtoernooi van de US Open, maar kwam nooit verder dan de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in New York. Dat lukte haar slechts twee keer: in 2011 en 2024.

Derde Nederlander

Anouk Koevermans (22), de andere Nederlandse in het vrouwenenkelspel, werd maandag bij haar Grand Slam-debuut in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Caty McNally. Ook Griekspoor strandde in het mannenenkelspel. Hij verloor dinsdag van de Amerikaanse thuisfavoriet Ben Shelton.

Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp zitten nog te wachten op de hervatting, of zelfs de aanvang, van hun wedstrijden. Hun duels werden dinsdag stilgelegd of uitgesteld wegens de regen. De Jong was al begonnen aan zijn partij tegen de Italiaan Francesco Passaro en kijkt tegen een 2-1-achterstand in sets aan. Die partij wordt woensdagavond hervat. Van de Zandschulp begint om 18.30 uur aan zijn duel met de Brit Jan Choinski.