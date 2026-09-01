Het mocht niet zo zijn voor Tallon Griekspoor. De toptennisser hoopte op de US Open om nog wat kleur te geven aan een verder vrij tegenvallend seizoen, maar stuitte op wereldtopper Ben Shelton. Na afloop stak de Nederlander, die last heeft van een blessure, de hand in eigen boezem.

De wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium begon nog goed voor Griekspoor. Hij won de eerste set overtuigend met 6-1, maar zag vervolgens hoe Shelton de drie sets daarna naar zich toe trok. Zodoende verloor Griekspoor dus ook op de vierde en laatste Grand Slam al direct in de eerste ronde.

'Hij was te goed'

Na afloop toonde de 30-jarige Griekspoor zich een waardig verliezer. "Je gaat er uiteindelijk vrij strak af", begint de Haarlemmer, tegenover Eurosport. Ook over set één, die hij juist overtuigend in slechts 28 minuten naar zich toetrok, was hij duidelijk. "Ik kreeg veel cadeautjes van hem, want hij speelde in de eerste set vrij zwak."

Daarna ging het spelbeeld dus volledig de kant van Shelton op. "Helaas word je snel gebroken in de tweede en komt het momentum aan zijn kant", zag ook Griekspoor zelf. "Daarna begin ik ongelukkig aan de derde, want ik speel een goede game, maar hij heeft een betere tiebreak. Hij was te goed vandaag."

Blessure

In aanloop naar de eerste ronde vertelde Griekspoor ook te kampen met een vervelende blessure aan zijn buikspier. Daar had hij tegen Shelton nog veel last van. "Ik ben verre van honderd procent, want ik kon niet voluit serveren", vertelde de nummer 56 van de ATP-ranking daarover. "Ik ben blij dat ik er toch kon staan en dat ik een oké wedstrijd heb gespeeld. Mijn lichaam kon het redelijk goed onthouden, ondanks de klachten."

"Het is balen dat je verliest, maar het is niet anders", aldus Griekspoor. Hij had simpelweg te veel last om een wereldtopper als Shelton het vuur aan de schenen te leggen. "Als je een buikspierblessure hebt, wil je niet te veel strekken en naar achteren leunen. Daardoor speelde ik veel service-volley. Ik heb een maand niet kunnen spelen en als je tegen een speler als Shelton speelt, heb je meer wedstrijden nodig."

US Open 2026

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