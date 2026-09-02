Het schema van de US Open heeft dinsdag flink wat vertraging opgelopen. Door de vele regenval lag het programma meerdere keren en in totaal urenlang stil op de banen zonder dak. Daar waren Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp ook de dupe van.

Er zijn twee banen op de US Open die in een stadion liggen waar het dak van dicht kan. Zodoende ging het hoofdprogramma in het Arther Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld, en op het Louis Armstrong Stadium gewoon door. Grote namen als Alexander Zverev, Coco Gauff en Taylor Fritz konden dan ook gewoon hun partij spelen. Op de buitenbanen zorgde de regen echter voor grote problemen.

Nattigheid levert gevaar op

Het hardcourt op Flushing Meadows is gevoelig voor nattigheid. De lijnen worden snel glad en dat is weer gevaarlijk voor de spelers. Op de maandag vielen er al wat druppels in New York, maar dinsdag was de regenval echter een stuk heviger en langduriger. Het duurde al enkele uren voordat er begonnen kon worden en later moesten alle partijen worden stilgelegd.

De vertraging had invloed op de drie Nederlanders die in actie zouden komen op de derde dag van het toernooi. Arantxa Rus kon pas uren later de baan op, maar kon ondanks een nieuwe onderbreking uiteindelijk toch de wedstrijd uitspelen. Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp lukte dat niet.

De Jong kwam tegen de Italiaanse qualifier Francesco Passaro op een 2-1 achterstand in sets en toen het 1-1 stond in de vierde set werd hun partij definitief gestaakt. De Nederlander en de Italiaan moeten dus woensdag terugkomen om hun wedstrijd af te maken.

Van de Zandschulp kwam zelfs helemaal niet de baan op. Hij zou het opnemen tegen de Brit Jan Choinski, maar de twee gaan pas op de vierde dag van het toernooi eindelijk hun eerste wedstrijd van de US Open spelen.

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