Eenzame tennisser beleeft nachtmerrie tijdens stroomstoring: 'Dat gaat nooit meer lukken...'

Er was maandag sprake van grote paniek in Spanje en Portugal. Door een gigantische stroomstoring hadden beide landen de grootst mogelijke problemen. Ook veel sporters ondervonden hinder van de gigantische storing, zoals een tennisser die wel op een heel ongelukkige plek stond toen de stroomt uitviel.

Fernando Romboli was in het land vanwege de Madrid Open. Veel getennist werd er maandag niet, want door de stroomuitval was het terrein volledig in duisternis gehuld. Maar de 36-jarige Romboli, de nummer 62 van de wereld in het dubbelspel, had echter nog meer pech dan veel van zijn collega's.

Vast in de lift

De ongelukkige toptennisser stapte namelijk de lift in, vlak voordat de stroom uitviel. Het gevolg laat zich raden: Romboli kwam vast te zitten in de lift. En omdat er in het hele land zulke gevallen waren, was hij er ook niet binnen een paar minuten uit bevrijd.

Toptennissers ruim 24 uur na totale black-out weer terug op de baan De maandag begon nog rustig bij het masterstoernooi van Madrid, maar aan het begin van de middag brak er plotseling flinke chaos uit. Bijna heel Spanje werd getroffen door een stroomstoring en dus was er ook op het tennispark in de hoofdstad geen elektriciteit meer. De organisatie moest dan ook een moeilijke beslissing nemen. Ruim 24 uur later zijn de problemen genoeg opgelost om weer te hervatten.

Meer dan een half uur zat Romboli vast. In paniek leek hij overigens geen moment, want hij deelde na 30 minuten doodleuk een foto op zijn Instagram Story. "30 minuten vastzitten in de lift...", schreef hij er bij.

De Braziliaan leek vooral bezig met de sportieve gevolgen, want hij stond samen met dubbelpartner John Patrick Smith op de reservelijst en moest bij een afmelding van een ander koppel dus razendsnel op het park zijn: "Als er nu een plek vrijkomt, dan gaat het nooit meer lukken om op tijd te zijn."

Gelukkig voor hem kwam er later een hardhandige redding. Het personeel dat de liften onderhield wrikte de deur open, waardoor Romboli bevrijd werd. Hij kreeg een dag later nog meer goed nieuws, want er kwam een afmelding en dus mocht hij alsnog meedoen aan het toernooi in Madrid.

Prijzengeld Mutua Madrid Open: winnaar maakt kans op bijna één miljoen euro Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren de Nederlandse troeven in de Mutua Madrid Open, een groot tennistoernooi in de Spaanse hoofdstad. De tennissers doen daar mee aan de Masters, met een totale prijzenpot van ruim acht miljoen euro. Lees hier hoeveel prijzengeld er voor de winnaar klaar ligt.

Stroomuitval tijdens interview

Op het moment van de stroomstoring waren er nog een hoop partijen aan de gang. Het duel tussen Coco Gauff en Belinda Bencic was net afgelopen, maar toen Gauff nog op de baan stond en een interview hield viel de stroom uit. Ze verkondigde laterna dat ze niet eens kon douchen en lopend naar haar hotel moest.

Toptennisser voegt populaire actrice (35) toe aan roerig liefdesleven: kus in Madrid hint op nieuwe relatie Grigor Dimitrov had al een indrukwekkend lijstje aan ex-vriendinnen, maar de Bulgaarse toptennisser lijkt een nieuwe vlam te hebben gevonden. Ook zij is geen onbekende. De geruchten over een relatie tussen de twee ging al een tijdje rond, maar lijkt tijdens het Masters-toernooi in Madrid voor het eerst bevestigd te worden in de openbaarheid.

Miljoenen mensen zonder stroom

In Portugal, Spanje en Zuid-Frankrijk zaten miljoenen mensen zonder stroom. In Spanje werd zelfs de noodafstand uitgeroepen voor enkele regio's. Uiteindelijk was op veel plekken pas 's avonds laat weer stroom. Dinsdagochtend waren voor het overgrote deel alle problemen opgelost. Daardoor kan het toernooi dinsdag wel gewoon doorgaan.