Noorse toptennisser pakt grootste titel uit zijn carrière en krijgt enorm bedrag aan prijzengeld uitbetaald

De grootste titel in de carrière van Casper Ruud levert de Noorse tennisser meteen ook een enorme bak aan prijzengeld op. De nummer vijftien van de wereld was in een spannende finale tegen Jack Draper in drie sets te sterk.

Het masterstoernooi begon eind april in de hoofdstad van Spanje. Namens Nederland deden Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp mee in het hoofdtoernooi. Zij sneuvelden allemaal vroegtijdig. Draper, finalist in Madrid, was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Griekspoor in de tweede ronde.

Winnaar Casper Ruud

Ruud heeft het masterstoernooi van Madrid op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de finale van het Spaanse graveltoernooi de Brit Jack Draper in drie sets: 7-5, 3-6, 6-4. Het is voor de 25-jarige Ruud, de nummer 15 van de wereld, zijn eerste eindzege in een masters. Ruud en Draper hadden allebei zonder setverlies de finale gehaald. Draper was als vijfde geplaatst en daarmee licht favoriet, ook omdat hij eerder dit jaar de masters van Indian Wells had gewonnen.

Eerste setverlies

De Noor keek in de eerste set tegen een achterstand van 5-3 aan, maar won vervolgens dankzij twee breaks vier games op rij en daarmee de set met 7-5. Draper sloeg terug door de tweede set met twee late breaks met 6-3 naar zich toe te trekken. In het derde en beslissende bedrijf was Draper op momenten net iets te onbesuisd en hield Ruud meer controle over zijn spel. Na een break liep de Noor uit naar 4-2 en 5-3 en maakte hij het met een lovegame af op zijn eigen service: 6-4.

Nederlanders

Griekspoor won in de eerste ronde (64e finale) simpel van Vit Kopriva uit Tsjechië, maar moest in ronde twee (32e finale) zijn meerdere erkennen in Jack Draper. Van de Zandschulp, die als lucky loser meedeed aan de Mutua Madrid Open, speelde een opmerkelijke partij in de eerste ronde tegen Jan-Lennard Struff, maar stapte ineens van de baan. Daardoor zat zijn toernooi er alsnog vroeg op, maar krijgt hij wel een lekker bedrag aan prijzengeld.

Prijzengeld Mutua Madrid Open

1e ronde: €20,820 (Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens)

2e ronde: €30,895 (Tallon Griekspoor)

3e ronde: €52,925

4e ronde: €90,445

Kwartfinale: €165,670

Halve finale: €291,040

Finale: €523,870 (Jack Draper)

Winnaar: €985,030 (Casper Ruud)

Zelfde prijzengeld bij de vrouwen

Voor de vrouwen lag hetzelfde prijzengeld klaar. Suzan Lamens was de enige Nederlandse troef, maar zij moest op de eerste dag al het hoofd buigen voor Emma Raducanu. Het gevallen toptalent won in twee sets: 6-7, 4-6. Lamens schopte het zaterdag in het kleinere WTA-toernooi in het Franse Rouen nog tot de halve finale.

Aryna Sabalenka

Dat betekent dat Lamens met 20.820 euro naar huis gaat. Daarnaast krijgt ze ook nog 10 punten voor de WTA-ranglijst. Voor de winnaar ligt - net als bij de mannen - 1000 punten klaar. Aryna Sabalenka ging er met de hoofdprijs vandoor. De Bellarussische toptennisster was in de finale te sterk voor Coco Gauff.