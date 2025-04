Toptennisser voegt populaire actrice (35) toe aan roerig liefdesleven: kus in Madrid hint op nieuwe relatie

Grigor Dimitrov had al een indrukwekkend lijstje aan ex-vriendinnen, maar de Bulgaarse toptennisser lijkt een nieuwe vlam te hebben gevonden. Ook zij is geen onbekende. De geruchten over een relatie tussen de twee ging al een tijdje rond, maar lijkt tijdens het Masters-toernooi in Madrid voor het eerst bevestigd te worden in de openbaarheid.

Dimitrov (33) zou aan het daten zijn met Hollywood-actrice Eiza Gonzalez. De Mexicaanse had rollen in bijvoorbeeld de kaskraker Baby Driver (2017). De Spaanstalige actrice (35) verscheen daarnaast ook in grote titels als Godzilla vs. Kong (2021), I Care A Lot (2020) en Alita: Battle Angel and Hobbs & Shaw (2019).

Bevestiging in Madrid

Dat de twee aan het daten zijn, is volgens diverse internationale media bevestigd tijdens het tennistoernooi in Madrid. Dimitrov, de nummer zestien van de ATP-ranking, is actief in de derde ronde van het grote Masters-toernooi. Hij speelde maandag tegen Jacob Fearnley, maar die wedstrijd werd stilgelegd toen in het hele land de stroom uitviel.

Kus op de wang

Een wedstrijd eerder, toen Dimitrov won van de Chileen Nicolas Jarry, werd Gonzalez gespot op de tribunes bij zijn wedstrijd. Ze zat naast collega-actrice Eva Longoria aan de rand van het veld. Toen Dimitrov gewonnen had, zocht hij haar op en kuste zij hem op de wang. Ze zei ook liefkozende woorden, die door onder andere Express in Engeland werden ontcijferd als 'geweldig baby'.

Toptennissers ruim 24 uur na totale black-out weer terug op de baan De maandag begon nog rustig bij het masterstoernooi van Madrid, maar aan het begin van de middag brak er plotseling flinke chaos uit. Bijna heel Spanje werd getroffen door een stroomstoring en dus was er ook op het tennispark in de hoofdstad geen elektriciteit meer. De organisatie moest dan ook een moeilijke beslissing nemen. Ruim 24 uur later zijn de problemen genoeg opgelost om weer te hervatten.

Roerig liefdesleven

Het liefdesleven van Dimitrov is roerig te noemen. In het verleden had hij relaties met tal van grote namen. Zo was hij samen met voormalig toptennisster Maria Sharapova uit Rusland en met Nicole Scherzinger. Zij was de 'postergirl' van de populaire hitgroep Pussycat Dolls. Zij was op haar beurt weer een tijd samen met Formule 1-coureur Lewis Hamilton, die zeven keer wereldkampioen werd.

Samen met andere actrice

Gonzalez is niet de eerste actrice waar Dimitrov op valt. Hij had namelijk ook al eens een relatie met Madalina Ghenea. De Roemeense (37) verscheen in films als Dom Hemingway, The Mongrel en Zoolander 2.