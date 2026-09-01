Stan Wawrinka heeft definitief zijn laatste Grand Slam-wedstrijd gespeeld. De afzwaaiende tennislegende kreeg op het laatste moment alsnog een wildcard voor de US Open, maar zag zijn afscheid in New York eindigen in een nederlaag. Na afloop volgde een emotioneel afscheid.

Drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka voelde zich geliefd op de US Open na een emotioneel afscheid op het hardcourt van New York. De 41-jarige Zwitser gaat aan het einde van het seizoen met pensioen en leek bijna in tranen uit te barsten toen hij na zijn nederlaag in drie sets tegen de Italiaan Matteo Berrettini een oorverdovend applaus ontving.

In 2016 beleefde Wawrinka een van de hoogtepunten uit zijn carrière. Uitgerekend op de US Open kroonde hij zich tot winnaar in New York. In totaal won hij drie Grand Slams en boekte hij 160 zeges op een Grand Slam-toernooi tijdens zijn imposante carrière.

Emotioneel afscheid

Op deze US Open nam de Zwitser het op tegen de Italiaan Matteo Berrettini. Wawrinka trof hem al vaker op de ATP Tour, maar verloor nu in drie sets (3-0). Op de baan nam de tennislegende emotioneel afscheid van de ruim 8.000 aanwezige toeschouwers.

End of an era in NYC 🫶



Berrettini puts an end to Wawrinka's final US Open appearance to book his place in Round 2. pic.twitter.com/3BmazED8DX — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

"Ik wil graag iedereen bedanken, met name de organisatie en de fans, want op deze manier onthaald worden is geweldig. Ik ga het enorm missen", vertelde een emotionele 'Stan the Man' na zijn laatste Grand Slam-wedstrijd.

"Ik hou zoveel van het spel dat ik nog lang wilde doorgaan, maar nu is het voor mij klaar. Ik heb ervan genoten. Bedankt allemaal", aldus de 41-jarige afzwaaiende tennisser.

One last time for Stan the Man 🙌 pic.twitter.com/SmGbxZiWPJ — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Bijna geen deelname

Het scheelde maar een haar of Wawrinka had het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen niet eens mogen spelen. Wawrinka werd aanvankelijk door de toernooiorganisatoren over het hoofd gezien voor een wildcard, maar kreeg op het laatste moment alsnog een kans nadat de Amerikaan Patrick Kypson zich terugtrok.

Na het laatste punt bleef het applaus nog minutenlang aanhouden. Terwijl het oorverdovende gejuich door het stadion galmde, moedigde de voormalige nummer drie van de wereld het publiek aan om nog meer lawaai te maken. Daarna sloeg hij enkele ballen de tribunes in als aandenken aan zijn afscheid.

Wawrinka sloot af met de woorden: "Ik ben ontzettend dankbaar voor deze wildcard. Het was heel belangrijk voor me om hier te eindigen, waar ik 10 jaar geleden een Grand Slam won. Ik wil jullie allemaal bedanken voor al die jaren."