Naomi Osaka is haar campagne op de US Open begonnen met een spannende 2-0 overwinning in sets op Anastasia Zakharova. Toch ging het na afloop opnieuw niet enkel om het spel van de toptennisster. De Japanse had wederom een opvallende outfit aan bij haar opkomst en eerde daarmee een waar sporticoon.

De tweevoudig US Open-kampioene won weliswaar met 2-0 in sets van de Russische Zakharova, maar eenvoudig was het allerminst. In zowel de eerste als tweede set lukte het beide tennissters om elkaar tweemaal te breken. Daardoor eindigde allebei de sets in een tie-break. Daarin liet Osaka haar ervaring en klasse zien. Eerst won ze nog nipt met 8-6, waarna de tie-break in set twee minder spannend werd: 7-3.

Opvallende verschijning

Toch lukte het Osaka al om voor de wedstrijd goed en wel begonnen was, alle aandacht op haar te vestigen. De afgelopen Grand Slams koos de Japanse steevast voor een opvallende outfit als ze op de baan kwam. Zo droeg ze op Roland Garros een outfit die geïnspireerd was op de Eiffeltoren, op de Australian Open een kwalachtig pakje en op Wimbledon een lange witte jurk. Ook in New York had de nummer 13 van de WTA-ranking alles uit de kast gehaald.

Osaka betrad de baan in het Arthur Ashe Stadium in New York in een speciaal voor haar ontworpen, volledig witte jurk, waarop krantenknipsels van hoogtepunten uit haar carrière waren verwerkt. Ze droeg haar zwarte haren in cornrows met een hoofdband. Verder viel op dat de 28-jarige Japanse een polsband om de ene arm droeg en een compressie-armstuk om de andere. Daarmee gaf ze een knipoog naar een Amerikaans sporticoon.

Eerbetoon aan oud-sporter

De outfit verwees namelijk duidelijk naar de kenmerkende stijl van basketbal-grootheid Allen Iverson tijdens zijn veertienjarige carrière in de NBA. De zwart-rode kleurencombinatie van haar hoofdband sloot aan bij de banden die Iverson droeg toen hij voor de Philadelphia 76ers speelde. De inmiddels 54-jarige Iverson staat nog altijd bekend als één van de beste puntenscorers ooit.

Osaka bracht met haar outfit dus een eerbetoon aan Iverson, die als speler is opgenomen in de Basketball Hall of Fame. De viervoudig Grand Slam-winnares deelde in aanloop naar haar wedstrijd al een foto van haar outfit op Instagram met als bijschrift: "The Answer". Dat is de bijnaam van de 11-voudig NBA All Star. De grote vraag is wat Osaka aan zal trekken in de volgende ronde. Woensdag treft ze de Tsjechische Katerina Siniakova.

US Open 2026

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