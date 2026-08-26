Stan Wawrinka was zeer geëmotioneerd over het feit dat hij geen afscheid kreeg op de US Open, omdat de afscheidnemende voormalig kampioen geen wildcard kreeg van de organisatie. Het leidde tot kritiek op de organisatie, aangezien ze de voormalig toptennisser geen passend afscheid gaven. Woensdag kwam er echter toch nog verlossend nieuws.

Eigenlijk waren alle wildcards voor het enkelspel in New York al vergeven en er was dus geen plek voor de 41-jarige Wawrinka. Woensdag maakte de organisatie echter bekend dat de Amerikaan Patrick Kypson, een tennisser die wél een wildcard ontving, zich door een blessure moest terugtrekken. En dat betekende geweldig nieuws voor Wawrinka: hij krijgt na zijn emotionele bericht alsnog een wildcard en kan zijn carrière dus op het hoogste podium afsluiten.

Het onverwachte nieuws maakt Wawrinka zelf enorm blij. "Ik kijk er enorm naar uit om toch nog een keer te spelen voor alle tennisfans in New York", liet hij weten in een korte reactie op zijn Instagram.

Three-time Grand Slam and 2016 US Open men's singles champion Stan Wawrinka will receive a singles main draw wild card into the 2026 US Open.



Patrick Kypson, previously awarded a main draw wild card, withdrew with an injury. pic.twitter.com/OzGGEUpEZm — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Emotioneel bericht

Woensdagochtend was de Zwitser dus nog in de veronderstelling geen wildcard te krijgen. Dat zette hem aan tot een emotioneel bericht op Instagram. "Toen ik voor het eerst naar New York kwam, vanuit een klein boerendorp in Zwitserland, voelde alles groot", begon hij.

"Maar door de jaren heen werd het een van mijn favoriete plekken ter wereld. De strijd, de late nachten, de geweldige sfeer, de liefde van het publiek... Die herinneringen zulle me altijd bijblijven."

Goede herinneringen

Voor Wawrinka is de US Open een toernooi waar hij goede herinneringen aan heeft. In 2016 pakte hij immers zijn derde en laatste Grand Slam-titel in New York. Ook dat benoemde hij in zijn openhartige post. "Het winnen van de US Open, in the city that never sleeps, zal altijd een van de grootste momenten in mijn leven zijn."

Eerder had Wawrinka in zijn carrière ook al eens de Australian Open en Roland Garros op zijn naam geschreven. Bij de vorige drie Grand Slams dit jaar was de Zwitser ook al aanwezig op zijn afscheidstournee. In Australië en op Wimbledon ontving hij een wildcard, terwijl hij op basis van ranking mocht deelnemen aan Roland Garros.

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