Sporticonen Serena en Venus Williams zijn weer volledig terug op het professionele tenniscircuit. De Amerikaanse legendes doen dit jaar mondjesmaat mee aan grote toernooien en vormden al eens samen een duo. In aanloop naar de US Open kwam er woensdag groot nieuws naar buiten over de zusjes.

De 46-jarige Venus speelde de afgelopen jaren al op diverse toernooien, terwijl haar twee jaar jongere zusje Serena dit jaar nog terugkeerde. Tot nog toe gaat het met gemixt succes. De Amerikaanse topspeelsters verliezen het overgrote deel van hun wedstrijden, maar laten met hun spel geregeld de klasse van weleer zien.

Langverwachte rentree

Eigenlijk hoopte de zussen op het heilige gras van Wimbledon al om hun rentree te maken als duo op een Grand Slam. Door een blessure van Serena ging er echter een streep door die droom. Maar woensdag kwam er groot nieuws naar buiten, waarmee de droom toch echt in vervulling lijkt te gaan. De tennissters hebben namelijk een wildcard gekregen voor het dubbelspel op de US Open. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Eerder deze maand speelden ze al samen in Cincinatti, waar ze na een spannend duel nipt verloren.

De zussen hebben allebei zeer goede herinneringen aan het toernooi in New York. Serena wist liefst zes keer beslag te leggen op de titel, terwijl Venus twee keer de allerbeste was op het hardcourt. Ze wonnen het dubbelspel samen bovendien twee keer, in 1999 en 2009. De laatste keer dat de zussen als duo samenspeelden op het Amerikaanse grandslamtoernooi was in 2022.

Drukke weken

Het beloven in elk geval drukke weken te worden voor beide tennisiconen. Venus kreeg eerder ook al een wildcard voor in het enkelspel. Serena vormde dan weer een koppel met Carlos Alcaraz, die terugkeerde na maanden van blessureleed, bij de gemixte dubbels. Zij werden dinsdagnacht uitgeschakeld in de kwartfinales.

Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 30 augustus in New York. Na twee weken weten tennisfans wie de laatste Grand Slam van het jaar hebben gewonnen. Als voorproefje worden deze week dus al de gemengde dubbels afgewerkt.

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