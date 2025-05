Ervaren Nederlandse tennisser (38) in eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros

Robin Haase is al vroeg uitgeschakeld op Roland Garros. De ervaren Nederlandse tennisser (38) deed mee in het dubbelspel. Aan de zijde van de Duitser Hendrik Jebens verloor Haase in drie sets van de Indiër Yuki Bhambri en Robert Galloway uit de Verenigde Staten: 3-6 7-6 (8) 3-6.

Haase staat op de 33e plaats van de wereldranglijst bij de dubbels. Hij haalde in 2013 samen met Igor Sijsling de finale van de Australian Open. Op Roland Garros kwam Haase in het dubbelspel nooit verder dan de derde ronde.

Door de nederlaag van Haase blijven er steeds minder Nederlanders over op de Grand Slam in Parijs. Tallon Griekspoor is nog de enige troef uit ons land in het enkelspel, nadat Arantxa Rus eerder op woensdag uitgeschakeld werd bij de vrouwen. Bij het dubbelspel zijn er nog drie Nederlandse mannen over, bij de vrouwen houdt wereldtopper Demi Schuurs de eer hoog.

'Schetende' toptennisser bespreekt zeer ongemakkelijk moment: 'Dat vertelde Tallon Griekspoor me' Toptennisser Jack Draper vertelde op Roland Garros over ongemakkelijke momenten bij de dopingcontrole, waar het soms wel tot drie uur kan duren voordat je eindelijk kan plassen. "Soms moet je zo hard drukken dat je ook een scheetje laat."

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.