Prijzengeld Roland Garros | Vijf Nederlandse tennissers strijden om miljoenen euro's in Parijs

De beste tennissers en tennissters ter wereld reizen af naar Parijs voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Vijf Nederlanders doen dit jaar mee aan het hoofdtoernooi, dat van zondag 25 mei tot en met zondag 8 juni duurt. Zij strijden op het gravel in de Franse hoofdstad niet alleen om de sportieve eer, maar ook om miljoenen aan prijzengeld.

Bij de mannen zijn er drie Nederlanders zeker van deelname aan het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong doen net als vorig jaar mee. Verschil is wel dat De Jong, die onlangs voor het eerst in de top 100 van de wereldranglijst wist te komen, zich vorig jaar via de kwalificaties moest plaatsen, maar deze keer rechtstreeks geplaatst is.

Griekspoor is als nummer 34 de hoogst genoteerde Nederlander en daardoor net niet geplaatst bij de loting. Dat betekent dat hij net als De Jong en Van de Zandschulp al in de eerste ronde tegen wereldtoppers als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev en Novak Djokovic uit kan komen. Dat kan nog veranderen, maar dan moeten er wel nog twee hoger geplaatste spelers zich afmelden voor de loting. Die wordt gedaan op donderdag 22 mei.

Vrouwen

Bij de vrouwen staan Suzan Lamens en Arantxa Rus in het hoofdschema. Voor Lamens gaat het haar debuut in het hoofdtoernooi worden, want zij strandde bij haar vorige twee deelnames in de kwalificaties. Rus doet al voor de elfde keer mee in Parijs en haalde in 2012 zelfs een keer de vierde ronde.

Mogelijk meer Nederlanders

Er bestaat een kans dat er nog meer Nederlanders mee mogen doen in de Franse hoofdstad. Bij de mannen maken Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer een kans om via de kwalificaties het hoofdtoernooi te halen. Bij de vrouwen zijn Arianne Hartono en Anouk Koevermans veroordeeld tot het kwalificatietoernooi, dat maandag begint en tot en met vrijdag duurt. Zij moeten drie rondes winnen om zich te plaatsen.

Prijzengeld

Prijzengeld Roland Garros

Het toernooi kondigde onlangs aan dat de totale prijzenpot met vijf procent omhoog gaat. In totaal wordt er 56,3 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd bij het grandslamtoernooi van het jaar. De winnaar van het enkelspel bij de mannen en de vrouwen krijgt daar 2,5 miljoen euro van. De Nederlandse deelnemers aan het hoofdtoernooi zijn al verzekerd van 78.000 euro.

Resultaat Prijzengeld Winnaar € 2.550.000 Verliezend finalist € 1.275.000 Halve finale € 690.000 Kwartfinale € 440.000 Vierde ronde € 265.000 Derde ronde € 168.000 Tweede ronde € 117.000 Eerste ronde € 78.000

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz is de titelverdediger bij de mannen en lijkt opnieuw de topfavoriet. Hij won de masterstoernooien van Monte Carlo en Rome. Bij het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad was hij in de finale te sterk voor Sinner. Met Zverev, Djokovic, Jack Draper, Lorenzo Musetti en Holger Rune zijn er wel nog flink wat outsiders die goed uit de voeten kunnen op gravel.

Bij de vrouwen gaat Iga Swiatek proberen om voor het vierde jaar de titel te winnen. Ze is echter zeker niet de favoriete, want sinds haar triomf van vorig jaar haalde ze op geen enkel toernooi meer de finale. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini en olympisch kampioene Qinwen Zheng lijken de grootste kanshebbers.

Geen Rafael Nadal

De editie van 2025 is op voorhand al een bijzondere, want het is de eerste keer dat Roland Garros wordt gehouden na het afscheid van Rafael Nadal. De Spaanse tennislegende won het toernooi liefst veertien keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 was hij de beste. Nadal hing eind vorig jaar zijn racket aan de wilgen, maar zal op een hele andere manier ook dit jaar weer van de partij zijn.