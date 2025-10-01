Een van de meest geliefde tennissers komt over een jaar niet meer in actie op de baan. Gaël Monfils kondigde woensdag zijn tennispensioen aan. ''Ik heb de kans gehad om te mogen spelen tijdens de gouden periode van tennis.''

De 39-jarige Fransman was een geliefde speler onder de tennisfans. Hij kreeg daarom ook de bijnaam showman, omdat hij vaak voor goed entertainment zorgde. Toch hangt Monfils aan het einde van volgend seizoen zijn tennisracket aan de wilgen. Op zijn Instagram-account kondigt hij zijn pensioen aan.

'Mogen spelen tijdens gouden periode'

In zijn afscheidsbericht blikt Monfils terug op zijn loopbaan. Zo schrijft hij: ''Ik ben zo bevoorrecht dat ik van mijn passie, mijn beroep heb kunnen maken. Ondanks dat dit spel de wereld voor mij betekent, kan ik er enorm mee leven dat ik aan het einde van 2026 er mee stop.''

Ondanks dat de Fransman nooit een grand slam won, is hij dankbaar voor zijn carriére. ''Ik ben gelukkig, verdomd gelukkig. Ik heb de kans gehad om te mogen spelen tijdens de gouden periode van tennis. Ik heb mogen spelen tegen de allergrootste namen van de sport. Denk aan Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Andy Murray. Verliezen tegen hen voelde alsnog episch.''

'Mijn plezier op de baan was echt'

Monfils kreeg dus de bijnaam Showman. Hij geeft duidelijkheid over deze bijnaam. "Ik wil jullie laten weten dat ik nooit een show heb opgedragen voor het publiek. Wat jullie zagen was plezier, puur plezier. Mijn passie en pleizer op de baan waren echt, iedere wedstrijd.''

'Ik wil niet als een vader klinken'

Ook richt de huidige nummer 53 van de wereld zich in zijn bericht op de toekomstige tennisgeneratie. ''Een nieuwe opwindende generatie staat al klaar. Ik hoop dat zij net zoveel genieten van hun tijd op de baan als ik heb gedaan de afgelopen twintig jaar. Ik wil niet als een vader klinken, maar de tijd gaat echt snel voorbij.''

Daarom gaat Monfils extra genieten van zijn laatste jaar. ''Ik heb voor volgend jaar maar één doel. En dat is genieten van iedere minuut en iedere wedstrijd spelen alsof het mijn laatste is.''

Imposante loopbaan

Ondanks dat de tennisveteraan nooit een grand slam won, had hij een imposante loopbaan. Zo won Monfils dertien ATP-titels, waaron het ABN AMBRO Open in 2019. Dit jaar won Showman nog de ASB Classic in Auckland. In 2016 behaalde Monfils nog de zesde plek op de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit.