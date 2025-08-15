Toptennisser Gaël Monfils staat bekend om zijn rijke tenniscarrière, maar inmiddels vestigt hij ook op een andere manier de aandacht op zich. Op TikTok gaat hij viraal met danspasjes die hij doet met zijn vrouw, toptennisster Elina Svitolina.

Monfils is al jaren een bekende naam in de tenniswereld. De 38-jarige Fransman is nog altijd actief op het hoogste niveau en staat op dit moment 46e op de ATP-ranking. Zijn hoogste plek was de zesde plaats. Zijn beste prestaties zijn de halve finale op Roland Garros in 2008 en de halve finale van de US Open in 2016. In totaal pakte Monfils dertien keer de zege op een ATP-toernooi.

TikTok

De Fransman Monfils is dus nog regelmatig op de baan te vinden, maar hij krijgt dus ook genoeg aandacht via TikTok. De tennisser post regelmatig video's dat hij met andere mensen een bekend dansje doet. Zo zijn de coaches van Monfils al een keer aan de beurt geweest, maar tegenwoordig zijn zijn vrouw en kind de vaste danspartners. Zijn vrouw is ook geen onbekende in de tenniswereld.

Monfils is al jaren getrouwd met Svitolina. De dertigjarige Oekraïense is nog altijd actief. Ze haalde op Wimbledon en de US Open een keer de kwartfinale. Ook pakte Svitolina in 2021 een bronzen medaille op de Olympische Spelen. De Oekraïense staat op dit moment dertiende op de WTA-rankings en haar hoogste positie ooit was zelfs derde.

Monfils en Svitolina doen komende weken allebei mee aan de US Open. Daarvoor moeten ze wel hun dochter achterlaten. De twee hebben een kind samen genaamd Skai Monfils.

