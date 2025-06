Franse tennisser slaat terug na racisme: 'We weten allemaal dat ik niks voorstel'

Gaël Monfils verloor dinsdagavond op het gras in Stuttgart van de Amerikaan Alex Michelsen en dat leverde hem online een hoop haat op. Daar was de Fransman niet van gediend, dus sloeg hij terug. "Jullie blijven op mij wedden?"

Monfils is geen ster op het gras en Michelsen staat ook nog eens een stuk hoger op de wereldranglijst. Toch bleken veel gokkers op de Fransman te hebben ingezet, gezien de haat die Monfils na zijn partij kreeg. Hij besloot daarop een filmpje op zijn Instagram Story te plaatsen.

'Dit is geen financieel advies'

De voormalig nummer zes van de wereld (in 2016) kreeg te maken met beledigingen, haat en zelfs racisme na zijn nederlaag. "Hallo jongens, dit is geen financieel advies, maar serieus: jullie blijven op mij wedden? Dit was het eerste toernooi op gras, ik speel tegen Michelsen, 20 jaar, 35e van de wereld... en jullie denken dat ik ga winnen?"

"Jullie schrijven dat ik niks voorstel, maar ik weet toch dat ik niks voorstel? We weten allemaal dat ik niks voorstel en tóch wedden jullie op mij. Wie is er dan dommer, jullie of ik?"

"Als jullie op mij willen lijken..."

Dat Monfils met racistische berichten te maken krijgt, verbaast de tennisser. "Jullie beginnen in 2025 over mijn huidskleur? Wat heeft dat te maken met hoe ik speel? Ik weet dat ik knap ben, want mijn moeder en mijn vrouw zeggen dat. Als je een beetje op mij wil lijken, blijf wat langer in de zon. Maar wel zonnecrème gebruiken!", knipoogt de Fransman.

Vooral de beledigingen aan het adres van zijn familie gaan Monfils te ver. "Laat mijn familie erbuiten. Dit gaat over mij, alleen over mij. Richt je woede op mij als dat moet, maar niet op hen. Als je anderen erbij betrekt, komt karma harder terug dan dat je denkt."