De Franse tennisser Quentin Folliot kan vaarwel zeggen tegen zijn carrière. Hij is namelijk voor twintig jaar geschorst omdat hij meerdere keren de anticorruptieregels in het tennis heeft overtreden.

Folliot heeft maar liefst 27 overtredingen begaan, zo meldde de International Tennis Integrity Agency (ITIA) op donderdag. Uit onderzoek van de ITIA blijkt dat de Fransman een belangrijke rol speelde in een groep van spelers die voor een organisatie werkte die wedstrijden vervalste.

"De aanklachten hadden onder meer betrekking op het manipuleren van uitslagen, het aannemen van geld om niet voluit te spelen zodat er op de wedstrijd gegokt kon worden, het aanbieden van geld aan andere spelers om wedstrijden te vervalsen, het doorspelen van vertrouwelijke informatie en samenzwering tot corruptie", aldus de ITIA

Terechte aanklachten

De Fransman ontkende dertig aanklachten over elf wedstrijden tussen 2022 en 2024, waarvan hij er acht zelf speelde. Toch besloot een onafhankelijke tuchtrechter, Amani Khalifa, in oktober dat 27 van die aanklachten terecht zijn.

In de schriftelijke verklaring stelde Khalifa dat de 26-jarige Folliot 'een schakel was in een grotere criminele organisatie, die actief andere spelers rekruteerde en probeerde corruptie dieper in de professionele tours te verankeren.'

Straf

Folliot, die in mei 2024 al voorlopig werd geschorst, kreeg daarnaast een boete van meer dan 64.000 euro en moet corrupt verkregen betalingen ter waarde van 40.000 euro terugbetalen.

De tijd die hij al uit de competitie was tijdens de voorlopige schorsing, wordt in mindering gebracht op zijn totale straf. Daardoor duurt zijn schorsing, als hij al het geld heeft terugbetaald, tot 16 mei 2044. Tegen die tijd is Folliot 45 jaar oud.

Folliot zijn hoogste positie op de wereldranglijst van ATP was 488. Gedurende zijn carrière verdiende hij ruim 55.000 euro.