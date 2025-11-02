De Britse kanovaarder Kurts Rozentals, gezien als een van de grootste beloften van zijn land, ziet zijn olympische droom in rook opgaan. De 23-jarige sporter is voor twee jaar geschorst na een opvallende overtreding van de gedragsregels. Wat begon als een bijverdienste naast zijn sportcarrière, liep volledig uit de hand.

Volgens de Britse bond Paddle UK bracht Rozentals zijn sport 'ernstig in diskrediet' met expliciete content die hij op zijn sociale media plaatste. Op zijn openbare Instagram-account verscheen onder meer een video waarin hij seksuele handelingen uitvoert in een vliegtuig. De beelden werden later verwijderd, maar het kwaad was al geschied. De disciplinaire commissie besloot tot een schorsing van twee jaar én verwijdering uit het prestigieuze World Class Programme, het opleidingsproject dat Britse sporters voorbereidt op de Olympische Spelen van 2028 en 2032.

Van bijverdienste tot ban

Rozentals kreeg eerder dit jaar al veel aandacht in de Britse media toen hij openlijk vertelde dat hij meer dan 100.000 pond had verdiend via zijn OnlyFans-account. Dat extra inkomen, zei hij destijds, was nodig om zijn trainingskosten te kunnen betalen. Nu noemt hij de straf buiten proportie. "Dit verbod zou er nooit zijn gekomen als atleten beter gefinancierd waren", zei hij tegen de BBC. "De video was misschien gek, maar niet illegaal."

De bond benadrukt dat de zaak uitvoerig is onderzocht. Rozentals gaf toe dat hij de video zelf had geplaatst, maar beweerde aanvankelijk dat zijn schorsing te maken had met zijn OnlyFans-activiteiten. Het panel concludeerde later dat hij de media 'opzettelijk verkeerd had geïnformeerd'.

Rozentals blijft achter zijn keuze staan

Van spijt lijkt echter geen sprake. "Als ik erop terugkijk, zou ik het misschien niet nog eens doen", zei hij. "Maar het was de eerste keer dat ik financieel vooruitgang zag. Dankzij dat geld kon ik trainen en mijn moeder iets teruggeven voor alles wat ze voor mij heeft gedaan. We leven in een gekke wereld. Ik heb er geen spijt van."

Volgens Paddle UK is de schorsing bedoeld om de integriteit van de sport te waarborgen. Voor Rozentals is de klap groot: zijn naam, reputatie én olympische droom liggen voorlopig in het water.

Rozentals reageert met knipoog op commotie

Op Instagram heeft Rozentals inmiddels met een knipoog gereageerd op de ophef. "Was het het waard voor een schorsing van twee jaar?!!", schrijft hij bij een post waarin hij vragen van volgers beantwoordt. Zo vraagt een fan of hij spijt heeft van het plaatsen van de video in het vliegtuig. "Nee", reageert Rozentals droog. "Het was gewoon een grappige video." Een luchtige reactie op een affaire die hem zijn toekomst op het hoogste niveau heeft gekost.