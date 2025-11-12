Toptennisser Novak Djokovic heeft zich uitgesproken over de rel rond Jannik Sinner. Die werd afgelopen jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest. De Serviër was geschokt door het nieuwe en denkt dat het schandaal Sinner de rest van zijn carrière zal achtervolgen.

De nummer vier van de wereld sprak over de dopingzaak van Sinner in een openhartig interview met Piers Morgan. De Italiaanse tennisser testte in de eerste helft van vorig jaar twee keer positief op het verboden middel clostebol. Het publiek kwam hier pas maanden later achter. Sinner werd uiteindelijk drie maanden geschorst, wat voor veel opschudding zorgde in de tenniswereld.

Djokovic denkt dat dit incident Sinners carrière nog lang zal achtervolgen. "Het zal met de tijd vervagen, maar ik denk niet dat het ooit helemaal zal verdwijnen. Er zullen altijd bepaalde groepen mensen zijn die dit blijven aanhalen", zegt hij.

Voor hem zelf kwam het nieuws erg onverwacht. "Kijk, ik ken Jannik al sinds hij een jaar of 13-14 was. De eerste coach die met hem werkte in die cruciale jaren was ook de mijne: Riccardo Piatti. Ik heb veel getraind op Piatti's academie in Italië en oefende met Sinner toen hij nog junior was." Hij herkende zichzelf in hem, als magere lange jongen.

'Altijd heel eerlijk'

Zijn karakter sluit volgens Djokovic niet aan bij het dopingschandal. "Hij is altijd heel eerlijk, heel aardig en heel stil geweest. Hij leefde in zijn eigen wereld en gaf niet veel om de 'sociale schijnwerper'. Hij wilde gewoon de beste speler zijn die hij kon zijn. Dat bevalt me, zijn mentaliteit."

Juist daarom was het nieuws zo onverwacht voor de 24-voudig grandslamwinnaar. "Toen het gebeurde, was ik eerlijk gezegd in shock", zegt Djokovic, die nog steeds zijn twijfels heeft over de gang van zaken. "Ik geloof echt dat hij het niet opzettelijk heeft gedaan, maar de manier waarop de hele zaak werd afgehandeld, had tal van rode vlaggen."

Milde straf

Sinner verklaarde dat de substantie in zijn lichaam terecht was gekomen als gevolg van besmetting door een lid van zijn medische team, dat een in Italië vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol had gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen. Hij werd vervolgens vrijgesproken.

Daarop ontstond veel ophef, merkte ook de Serviër. "Het gebrek aan transparantie, de inconsistentie, de timing van de straf tussen de Grand Slams door, zodat hij ze niet zou missen... Seet je, het was heel, heel vreemd", zegt hij. Andere spelers die vergelijkbare situaties hebben meegemaakt klaagden over de afhandeling van de zaak.

Vanwege zijn goede band met de nummer twee van de wereld wil Djokovic geloven dat hij ontschuldig is. "Maar natuurlijk is hij verantwoordelijk. Als je iemand ziet die voor iets heel vergelijkbaars of hetzelfde jarenlang wordt gestraft, en hij slechts ongeveer drie maanden, dan klopt dat gewoon niet", benadrukt hij.

Medeleven

Hoewel hij een milde straf kreeg, zal Sinner voor altijd de gevolgen merken van het schandaal. Dat is zeker niet gemakkelijk, denkt Djokovic. "Ik voel empathie en medeleven met hem. Ik denk dat hij de golven van media-aandacht, die steeds weer terugkomen, goed doorstaat. Hij pakt het heel goed, volwassen en geduldig aan. Alle lof daarvoor."