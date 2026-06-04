Matteo Berrettini moest woensdagavond opgeven in de kwartfinale van Roland Garros. Na afloop oogde hij zichtbaar aangeslagen toen hij de baan verliep. Op de persconferentie baalde de Italiaanse tennisser nog altijd als een stekker. Vooral het feit dat het weer een blessure was, raakte hem.

Voor Matteo Berrettini had het zo mooi kunnen zijn. Hij hoopte voor het eerst door te stoten naar de halve finales op Roland Garros. De 30-jarige Italiaan behaalde op elke Grand Slam, behalve dat in Parijs, al eens de halve finale in zijn topjaren. Door fysieke malheur gaat het de laatste tijd minder en is hij afgezakt naar de de 105de plek op de ATP-ranking. Ooit stond hij nog zesde. Dat nu wederom een blessure roet in het eten gooide, raakte Berrettini behoorlijk. Hij gaf in de tweede set op tegen zijn landgenoot Flavio Cobolli.

Blessure

Al in de eerste set merkte de ervaren Italiaan dat er iets mis was. "Tijdens het serveren begon ik iets te voelen", begon Berrettini zijn relaas. "Ik probeerde te blijven strijden, maar hoe langer ik doorging hoe meer pijn ik kreeg. Het is in elk geval mijn heup die zeer doet."

Ook na een check van de medische staf bleek het iets serieus te zijn. "Ze vertelden met dat het er niet goed uit zag", vervolgt de tennisser uit Rome. "Ik hoop dat ik geen ernstige schade heb opgelopen. De komende dagen volgen scans."

Pijnlijke beslissing

Berrettini was na afloop vooral verdrietig dat het wederom een blessure was die hem parten speelde. "Het was echt moeilijk om te stoppen. Niet omdat het de verkeerde beslissing was, maar omdat ik dit al zo vaak heb meegemaakt", meende hij. "Ik ben het zat."

De Italiaan werd tijdens het interview zichtbaar emotioneel toen hij sprak over zijn blessureleed. "Ik ben er zo moe van. Ik wil dit gewoon niet meer. De kans om het uiterste uit mijzelf te halen is mij ontnomen", zei Berrettini eerlijk. Toch weet hij dat hij geen risico kon nemen. "Dit is niet het laatste toernooi dat ik zal spelen in mijn carrière. Ik moet ook aan mijn toekomst denken", besloot hij. Vrijdag nemen zijn landgenoten Cobolli treft dan Matteo Arnaldi.

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