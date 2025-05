Jannik Sinner krijgt speciale behandeling bij terugkeer na dopingschorsing: 'Zo kan hij energie besparen'

Voor Jannik Sinner is het lange wachten bijna voorbij. De Italiaanse nummer 1 van de wereld mag na een maandenlange dopingschorsing volgende week eindelijk zijn rentree gaan maken. Dat doet de toptennisser in eigen land bij het masterstoernooi van Rome en daar gaat hij een speciale behandeling krijgen.

Sinner won begin dit jaar de Australian Open, maar kwam sindsdien niet meer in actie door zijn schorsing. Hij miste daardoor de ABN Amro Open in Rotterdam en ook de masterstoernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Madrid gingen aan zijn neus voorbij. De schorsing van Sinner loopt aan het einde van deze week echter af en dus kan hij precies meedoen aan het evenement in eigen land.

De Italiaan zal daar als nummer 1 van de wereld de baan op stappen, want het lukte concurrenten als Carlos Alcaraz en Alexander Zverev niet om te profiteren van zijn afwezigheid. De drievoudig grandslamkampioen mag in Rome rekenen op een bijzondere ontvangst, want volgens Angelo Binaghi, de voorzitter van de Italiaanse tennisbond, krijgt hij een speciale behandeling.

Speciale behandeling Sinner

"Sinner kan niet langer in Italië wonen doordat mensen hem constant vragen om een foto of een handtekening", vertelde hij bij een persconferentie in aanloop naar het toernooi in Rome. De organisatie heeft daarom maatregelen genomen en dat is niet voor het eerst, want in het verleden werd dat ook voor een andere superster gedaan.

"In lijn met wat Novak Djokovic ons in voorgande jaren heeft gevraagd, hebben we geprobeerd een 'Fort Apache' te creëren", vertelt Binaghi. "Dat is een plek waar hij zich kan voorbereiden op de wedstrijd en kan ontspannen om minder energie te verbruiken." De bond is zelfs bereid om een deel van de eigen lounge op het tennispark aan hem af te staan.

Dopingrel

Sinner werd vorig jaar bij het masterstoernooi van Indian Wells tot twee keer toe positief getest op het middel clostebol, maar in eerste instantie leek dat geen consequenties te hebben. De International Tennis Integrity Agency sprak hem vrij aangezien de Italiaan er in hun ogen niets aan kon doen.

De nummer 1 van de wereld verklaarde namelijk dat het middel via zijn masseur tijdens een behandeling in zijn lichaam terecht is gekomen. Het internationale antidopingagentschap was het er echter niet mee eens en ging in beroep tegen zijn vrijspraak. Sinner en de instantie schikten waardoor hij voor drie maanden geschorst werd. De Italiaan speelde daardoor niet meer sinds zijn winst op de Australian Open.

Novak Djokovic

De organisatie hoeft dit jaar in ieder geval niet aan het verzoek van Djokovic te voldoen en dus lijkt er extra ruimte voor Sinner. De Servische tennislegende meldde zich namelijk af vor het evenement in Rome en dat mag best bijzonder genoemd worden. Djokovic was sinds 2007 namelijk altijd van de partij en won het toernooi zes keer.