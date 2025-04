Nieuw dopingschandaal in de tenniswereld: topspeler krijgt gigantische straf

Er is weer een nieuw dopingschandaal in de tenniswereld. Waar eerst Jannik Sinner werd geschorst, is nu ook de Australiër Max Purcell gestraft voor het gebruik van doping.

Nadat de nummer één van de wereld, Jannik Sinner, begin dit jaar na twee positieve dopingtests voor drie maanden werd geschorst, moet nu de volgende toptennisser een verplichte pauze inlassen, en die duurt aanzienlijk langer dan bij Sinner. Purcell mag namelijk tot 11 juni 2026 niet meer deelnemen aan toernooien. Dat heeft de International Tennis Integrity Agency (ITIA) op dinsdag bekendgemaakt. De Australiër heeft de schorsing geaccepteerd.

Limiet overschreden

Purcell, die momenteel 141e staat op de wereldranglijst in het enkelspel en twaalfde van het dubbelspel, was eerder al voorlopig geschorst wegens dopinggebruik. De dubbelwinnaar van de US Open had in december toegegeven dat hij bij een vitamine-infuus de toegestane limiet had overschreden.

Purcell had tussen 16 en 20 december 2023 infusen gekregen van meer dan 500 ml, terwijl volgens de antidopingregels de limiet op 100 ml binnen 12 uur ligt.

Verminderde straf

Zijn voorlopige schorsing, die op 12 december 2024 inging, had de profspeler vrijwillig geaccepteerd. Deze al uitgezeten periode wordt nu meegerekend. De ITIA meldde dat de straf van 24 maanden is teruggebracht naar 18 maanden, omdat de Australiër heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De toernooiprestaties en prijzengelden die Purcell behaalde tussen 26 december 2023 en de eerste negatieve controletest op 3 februari 2024 worden hem afgenomen.

Andere schorsing

Eerder werd al de nummer één van de wereld, Jannik Sinner geschorst wegens dopinggebruik. In augustus 2024 werd bekend dat Sinner twee keer positief had getest op Clostebol, een verboden middel. Uiteindelijk werd in februari van dit jaar aangekondigd dat Sinner een schorsing van drie maanden had geaccepteerd. Deze loopt op 4 mei af. De drievoudig Grand Slam-winnaar keert tijdens het toernooi van Rome terug op de baan, dat van 6 tot 18 mei plaatsvindt.