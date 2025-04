Toptennisser Novak Djokovic breekt met jarenlange traditie: 'Dit is mijn nieuwe realiteit'

Tennisfans die dit jaar het masterstoernooi van Rome bezoeken, zullen een vast gezicht missen. Novak Djokovic, die zowat bij het meubilair hoort, heeft zich afgemeld. Er gingen al geluiden daarvan op sociale media, dinsdag bevestigde de organisatie het.

Djokovic debuteerde in 2007 op het gravel van Rome en gebruikt het toernooi steevast ter voorbereiding op Roland Garros. Hij was er zes keer de beste, in 2008, 2011, 2024, 2015, 2020 en 2022. Dat is nog altijd vier keer minder dan recordkampioen en gravelspecialist Rafael Nadal. Eentje inlopen op de gestopte Spanjaard zit er dus niet in voor Nole.

Groot geheim van toptennisser Novak Djokovic onthuld door collega: 'Ik hoorde hem dat zeggen' Daniil Medvedev heeft een groot geheim van zijn concullega Novak Djokovic onthuld. De Russische toptennisser weet wat de Serviër van plan is na zijn tenniscarrière.

Geen Djokovic in Rome

'Novak Djokovic heeft aangekondigd dat hij niet zal deelnemen', laat de organisatie van het masterstoernooi in Rome via X weten. 'Tot volgend jaar, Nole', voegen ze er hoopvol aan toe.

Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



See you next year, Nole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UfRmUck5kc — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025

Ook Alejandro Tabilo, de man die Djokovic dit seizoen een pijnlijke nederlaag toebracht in Monte Carlo, heeft zich teruggetrokken. Fábián Marozsán en Christopher O'Connell nemen hun plaatsen in.

Djokovic' vroegtijdige exit in de eerste ronde

De nederlagen in de tweede ronde van de Masters-toernooien in Monte Carlo en Madrid baarden de fans van Djokovic al zorgen. Tel daarbij op de vroege exits in Doha en Indian Wells en het is duidelijk dat de beste tennisser aller tijden in een crisis verkeert. De Serviër is op zoek naar zijn honderdste ATP-titel, alleen die lijkt verder weg dan ooit.

Vader Novak Djokovic komt met opvallende reactie in discussie over aanstaand pensioen toptennisser Toptennisser Novak Djokovic denkt nog niet aan stoppen, ondanks de vele vragen over het einde van zijn carrière. Die vraag maakte zijn vader Srdan soms zelfs boos.

"Dit is mijn nieuwe realiteit - dat ik naar een toernooi kom en denk dat het goed is om één of twee wedstrijden te winnen in plaats van, zoals ik meer dan twintig jaar heb gedaan, te denken aan het bereiken van de finale. Het is een mentale uitdaging om met zulke gevoelens om te gaan op de baan", sprak Nole onlangs na een van zijn tegenslagen.

Rentree Jannik Sinner

Waar Djokovic ontbreekt, keert Jannik Sinner terug. De Italiaanse nummer 1 zat de voorbije periode een dopingschorsing uit, die hem vanaf 9 februari aan de zijlijn hield. De Duitser Alexander Zverev is de titelverdediger. Het toernooi begint op 6 mei.