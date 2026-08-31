Daniil Medvedev pakte in de nacht van zondag op maandag zijn eerste zege op de US Open van dit jaar. De Rus kende een dramatische voorbereiding op het toernooi en dus moest hij iets veranderen. En dat deed hij ook, maar niet specifiek aan zijn spel.

Medvedev begon zondag zijn US Open met een wedstrijd tegen Hugo Gaston. Voor de Rus een moment waarop hij vol focus zijn resultaten van de laatste maanden moet omdraaien. Medvedev is tot nu toe dramatisch op het hardcourt in Amerika. Op de toernooien van Montreal, Cincinnati en Winston-Salem werd hij in de eerste of tweede ronde al uitgeschakeld. ZIjn laatste finale dateert alweer van Indian Wells in maart, toen hij verloor van Jannik Sinner.

Door de mindere vorm van Medvedev, vond hij dat er iets moest veranderen. Dat deed hij echter niet in zijn manier van spelen, maar van hydrateren. De Rus vond dat hij een te droge mond had tijdens wedstrijden en water hielp hem ook niet. Dus had hij een oplossing: kauwgum. Dat leverde voor Medvedev een minder droge mond op, maar de schoonmakers zullen er minder blij mee zijn geweest. Aan het eind van de wedstrijd lagen er zo'n tien gebruikte kauwgoms op het bankje van de kampioen van 2021.

Zege voor Medvedev

Het hielp voor Medvedev wel. De Russische topspeler ging als een stoomwals over Gaston heen en won in drie sets zijn eerste partij in New York. Medvedev won twee keer met 6-4, één keer met 6-2 en sleepte zo een 3-0 overwinning binnen. Na afloop van de wedstrijd werd hij geïnterviewd en werd hem gevraagd naar hoe hij bij de nieuwe kauwgumtactiek is gekomen.

"Mijn mond was heel droog, ik weet ook niet hoe dat kwam. Water hielp niet, dus de enige oplossing was kauwgum. Ik kijk waarschijnlijk te veel baseball, want iedereen kauwt daar kauwgum. Toen dacht ik, ik ben al mijn wedstrijden aan het verliezen, dus ik moet het zoals die baseballjongens doen. Dat moet ik veranderen", zo vertelde de Rus na zijn wedstrijd op de baan. In de volgende ronde speelt Medvedev tegen wildcardhouder Sebastian Gorzny of de Belg Raphael Collignon.