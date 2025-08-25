De US Open is begonnen. Van zondag 24 augustus tot en met zondag 7 september strijden de beste tennissers ter wereld om de prijzen op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Twee van de vier Nederlanders in het hoofdtoernooi zijn nog over. Botic van de Zandschulp is één van hen en staat momenteel op de baan. Hij hoopt opnieuw te stunten op de US Open tegen Holger Rune. Volg zijn partij live via dit artikel.

Op de tweede dag van de US Open zijn de Nederlandse ogen gericht op Botic van de Zandschulp. Hij haalde in Winston-Salem afgelopen week voor het eerst in meer dan twee jaar tijd de finale van een ATP-toernooi, maar slaagde er helaas niet in om zijn eerste titel te pakken. Nog geen 48 uur later moet de Nederlander alweer de baan op in New York.

De Nederlander is inmiddels begonnen aan zijn partij tegen Holger Rune, de nummer 11 van de wereld. Van de Zandschulp hoopt zijn topvorm door te zetten en te stunten tegen de Deen. De Nederlandse tennisser weet hoe het is om te verrassen op de US Open, want in 2021 haalde hij als qualifier de kwartfinales en vorig jaar boekte hij een sensationele zege tegen Carlos Alcaraz.



Gevaar voor Alcaraz

Diezelfde Alcaraz komt zelf ook in actie op de tweede dag. De Spanjaard hoopt het beter te doen dan vorig jaar en kan in New York de nummer 1-positie op de wereldranglijst afpakken van Jannik Sinner. Alcaraz heeft het echter niet getroffen met de loting. Hij speelt in de eerste ronde tegen de boomlange Reilly Opelka. De Amerikaan is maar liefst 2,11 meter lang en wordt gevreesd door zijn snoeiharde opslag. Het servicekanon versloeg eerder dit jaar al eens Novak Djokovic en dus moet Alcaraz oppassen.

Nederlanders

In New York deden vier Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi in het enkelspel. Van de Zandschulp en Suzan Lamens verdedigen als enigen nog de Hollandse eer, nadat Tallon Griekspoor en Jesper de Jong er al op de eerste dag van de US Open uit vlogen. Waar Van de Zandschulp maandag in actie komt, speelt Lamens pas op dinsdag haar eerste partij.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Madison Keys niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

