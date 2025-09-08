Carlos Alcaraz schreef zondag de US Open op zijn naam door regerend kampioen Jannik Sinner te verslaan. Dat was niet de enige manier waarop de Spanjaard zijn grote concurrent onttroonde.

In het mannentennis was er jarenlang een Big Three met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer die de titels onderling verdeelden. Nu de laatste twee gestopt zijn en ook Djokovic in de nadagen van zijn loopbaan zit, is er echter een Big Two voor in de plaats gekomen. Sinds het begin van 2024 werden alle grandslamtitels gewonnen door Sinner en Alcaraz. De Italiaan was viermaal de beste, de Spanjaard staat na zijn nieuwste zege ook op dat aantal.

De twee stonden tegenover elkaar in de finale bij de laatste vier grote evenementen vóór de US Open waar ze allebei aan meededen en dus was de verwachting dat ze elkaar op zondag 7 september in de eindstrijd in New York weer zouden gaan treffen. Sinner en Alcaraz maakten dat volledig waar en strijden zondag in het Arthur Ashe Stadium om de titel. Er staat echter nog iets anders belangrijks op het spel.

Strijd om nummer 1-positie op US Open

Sinner was al ruim een jaar de nummer 1 van de wereld, maar die status liep in de finale gevaar. De Italiaan was de regerend kampioen in New York en verdedigde dus maar liefst 2000 punten. Alcaraz sneuvelde vorig jaar al in de tweede ronde tegen Botic van de Zandschulp en verdiende toen maar 50 punten voor de wereldranglijst. De Italiaan had voorafgaand aan het toernooi nog 1890 punten meer dan de Spaanse nummer 2 van de wereld, maar die voorsprong is als sneeuw voor de zon verdwenen. De finale bleek allesbeslissend voor wie de US Open als lijstaanvoerder verlaat.

Alcaraz staat nu dus boven Sinner, maar de verschillen blijven erg klein. De Spanjaard heeft voor het eerst in twee jaar de koppositie in handen. Hij raakte hem na de US Open van 2023 kwijt aan Novak Djokovic, die hem vervolgens in juni 2024 moest afstaan aan Sinner.

Alcaraz kan voorsprong uitbreiden

Zelfs als Sinner de koppositie had weten te behouden op de US Open, loopt hij de komende tijd een groot risico om zijn plekje kwijt te raken. De Italiaan was vorig jaar op dreef in het najaar en won onder meer het masterstoernooi van Shanghai en de ATP Finals. Alcaraz kende toen een mindere periode en verdedigt dus nog een stuk minder punten tot het einde van het jaar. De Spanjaard heeft dus de kans om de rest van het jaar verder uit te lopen op Sinner.

